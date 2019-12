Un nuovo inquietante video di Natale di Kevin Spacey, l’inno alla gentilezza in un clima da horror

Un anno dopo il primo, un nuovo video di Natale di Kevin Spacey è apparso online con degli auguri particolari al pubblico.

Spacey, la cui carriera si è praticamente interrotta due anni fa dopo diverse denunce di presunte molestie subite da ragazzi molto giovani durante incontri avvenuti diversi anni prima, ha nuovamente scelto la vigilia di Natale per riapparire davanti ad uno schermo e parlare all’opinione pubblica.

Come un anno fa, ha inviato un messaggio di auguri che non ha nulla di tradizionale né di meramente natalizio. Piuttosto, ha parlato a coloro che si sono chiesti che fine abbia fatto dopo essersi ritirato suo malgrado a vita privata in seguito alle numerose accuse di abusi sessuali per le quali sono stati istruiti due processi.

Un anno fa Spacey aveva rotto il silenzio con un video di auguri in cui affermava la sua innocenza, con una clip in cui parlava in camera in stile Frank Underwood. Anche quest’anno sembra essersi ispirato al suo personaggio nella serie House Of Cards, ruolo che fu costretto a lasciare prima della sesta stagione dopo essere stato licenziato da Netflix sull’onda dello scandalo sessuale, nel pieno del dibattito sul caso Weinstein. Stavolta il suo discorso è più breve e criptico rispetto a quello apparso alla vigilia di Natale del 2018.

In un minuto, il video di Natale Kevin Spacey invita il pubblico a reagire alle ingiustizie con gentilezza, ma lo fa in modo inquietante e con un’atmosfera sinistra. Davanti ad un camino, l’attore afferma di aver affrontato alcuni cambiamenti importanti nella sua vita ed esprime il suo augurio per un mondo migliore, uno in cui alla violenza e alle offese si reagisca porgendo cristianamente l’altra guancia.

Non penserete che avrei perso l’occasione di augurarvi un buon Natale, giusto? È stato un anno piuttosto buono e sono grato di aver riacquistato la salute. Alla luce di ciò, ho apportato alcune modifiche alla mia vita e vorrei invitarvi ad unirvi a me. Entrando nel 2020, vorrei esprimere il mio augurio per una maggiore bontà nel mondo. So cosa state pensando, davvero? Sono totalmente serio. E non è così difficile, fidatevi di me. La prossima volta che qualcuno fa qualcosa che non vi piace, potete passare all’attacco, ma potete anche trattenervi e fare l’imprevisto: potete ucciderlo con gentilezza.



Il video di Natale di Kevin Spacey si conclude con l’attore che attizza il fuoco nel caminetto mentre risuona una colonna sonora da film horror che stride col messaggio appena pronunciato.

KTWK Pubblicato da Kevin Spacey su Martedì 24 dicembre 2019

Questo è il secondo video di Natale di Kevin Spacey da quando è stato travolto da accuse di molestie sessuali nel novembre 2017, in seguito alle quali ha praticamente smesso di lavorare. Attualmente le accuse a suo carico sono state tutte ritirate: nel primo caso, il giovane che lo aveva accusato di violenza sessuale ha ritirato la denuncia, nel secondo caso il processo è stato archiviato per l’avvenuta morte del querelante lo scorso settembre. Nonostante non vi siano processi a suo carico in questo momento, Spacey non ha avuto occasione di riabilitarsi presso l’opinione pubblica e ha visto praticamente fermarsi la sua attività di attore.