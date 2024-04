Recentemente, è emersa una notizia riguardante un presunto benchmark del Samsung Galaxy Z Flip 6 che ha suscitato interesse per una configurazione hardware inaspettata, indicando l’utilizzo di un chip obsoleto, lo Snapdragon 8 Gen. 2, anziché il previsto Snapdragon 8 Gen. 3. Tuttavia, approfondendo l’argomento, è stato scoperto che questa voce era falsa e che il Samsung Galaxy Z Flip 6 con il chip Snapdragon 8 Gen. 2 semplicemente non esiste. Il benchmark è stato manipolato e il dispositivo coinvolto è stato identificato come un Galaxy S23 Ultra giapponese, contrassegnato dal codice SCG20.

Come riportato da “SamMobile“, la bufala è stata accuratamente orchestrata, approfittando della complessità dei numeri di modello dei dispositivi giapponesi per nascondere la vera identità del telefono coinvolto. Al contrario, le informazioni precedenti riguardanti il Samsung Galaxy Z Flip 6 con il chip Snapdragon 8 Gen. 3 sembrano essere legittime e confermate. Quindi, gli appassionati non devono temere che il prossimo Z Flip sarà inferiore alle aspettative.

È importante sottolineare che, sebbene le voci false di Geekbench fossero più comuni in passato, questo recente episodio dimostra che il rischio di informazioni ingannevoli persiste ancora oggi. In definitiva, il Samsung Galaxy Z Flip 6 con il vecchio chip Snapdragon non è mai esistito e non è stata confermata alcuna variante di prova o Fan Edition. Pertanto, potete stare tranquilli, sapendo che il prossimo modello sarà all’altezza delle aspettative. Il colosso di Seul è previsto che sveli il Samsung Galaxy Z Flip 6 durante l’Unpacked entro la fine dell’estate, con un evento esclusivo per il 10 luglio, come anticipato all’inizio di quest’anno. Questo momento sarà un’opportunità imperdibile per gli appassionati di tecnologia per scoprire le caratteristiche e le innovazioni del prossimo capitolo della serie Z Flip.

