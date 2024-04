È sempre più interessante vedere come la tecnologia dei dispositivi pieghevoli stia avanzando rapidamente. La serie Galaxy Z di Samsung continua a migliorare, offrendo nuove funzionalità e design innovativi. Con l’imminente lancio dei Galaxy Z Flip 6 e Z Fold 6, possiamo aspettarci ulteriori miglioramenti sia in termini di prestazioni che di esperienza utente. I recenti render ed avvistamenti nei database di benchmark, ci danno un’anticipazione di ciò che potremmo aspettarci, ma è opportuno attendere l’evento Galaxy Unpacked in programma il prossimo luglio per saperne di più sui dettagli e sulle caratteristiche di questi dispositivi.

Il nuovo Samsung Galaxy Z Flip 6, pizzicato sul database di Geekbench con il numero di modello SM-F741U, promette di essere un’aggiunta entusiasmante alla serie di dispositivi pieghevoli del colosso sudcoreano. Le informazioni trapelate indicano una potente combinazione di hardware e software. Sotto la scocca dovremmo trovare il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 3 oppure l’Exynos 2400, a seconda del mercato, con opzioni di memoria da 8 o 12GB di RAM e fino a 512GB di spazio di archiviazione, offrendo così una gamma di scelte per gli utenti più esigenti. In termini di autonomia, il device dovrebbe integrare una batteria da 4400mAh (più grande rispetto ai 3700mAh dell’attuale Galaxy Z Flip 5), dotata di supporto per la ricarica rapida da 25W, assicurando una durata affidabile e una ricarica veloce quando necessario.

Inoltre, per il Samsung Galaxy Z Flip 6 si vocifera di un display esterno di copertura da 3,9 pollici (rispetto ai 3,4 pollici del Z Flip 5) con protezione in Gorilla Glass Armor, e di un display interno da 6,7 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, che promette un’esperienza visiva fluida e reattiva. Quanto al comparto fotografico, il device dovrebbe essere dotato sul retro principale di un sensore principale da 50MP (un vero e proprio step successivo rispetto ai 12MP di Z Flip 5) e un ultra-grandangolare da 12MP. Infine, il test su Geekbench conferma anche che il pieghevole eseguirà quasi certamente il sistema operativo Android 14 con versione 6.1.1 della One UI già installata.

Continua a leggere su optimagazine.com