Non ci sono dubbi sul fatto che, al prossimo evento Galaxy Unpacked estivo, Samsung svelerà il Galaxy Z Flip 6 (naturalmente insieme al Galaxy Z Fold 6). La collocazione temporale del lancio dovrebbe essere quella di inizio luglio per quest’anno (dunque con un certo anticipo rispetto alla consueta finestra di fine luglio e inizio agosto dei passati anni per le generazioni precedenti). Mancano, ad ogni modo, tante settimane all’uscita: eppure già oggi sono trapelate tutte le informazioni relative alle varianti di colore del dispositivo foldable e i relativi tagli di memoria.

Per quanto riguarda le nuance dei prossimi dispositivi pieghevoli e secondo quanto riportato dall’informatore Ross Young, il Galaxy Z Flip 6 sarà offerto in almeno sette colori: le nomenclature esatte sono Crafted Black, Light Blue, Mint, Peach, Silver Shadow, White e Yellow. Di queste soluzioni, sembrerebbe proprio che Light Blue, Mint, Silver Shadow e Yellow potrebbero essere i colori certamente lanciati in ogni mercato. Al contrario, le alternativa Crafted Black, Peach e White dovrebbero essere in qualche modo esclusive e dunque disponibili in alcuni mercati o comunque in volumi inferiori. I due tagli di memoria a disposizione per il telefono a conchiglia sarebbero quelli da 256 GB e 512 GB.

Il Samsung Galaxy Z Flip 6 dovrebbe avere lo stesso design del suo predecessore. I pannelli esterno ed interno dovrebbero mantenere le stesse dimensioni, ma un passo in avanti dovrebbe essere compiuto lato luminosità e fluidità. Tra le specifiche hardware, dovrebbe essere confermata una fotocamera principale da 50 MP e di una ultrawide da 12 MP nella parte anteriore. Per i selfie, sarebbe messo a disposizione un sensore da 10 MP. Come processore infine, a bordo dovrebbe esserci un processore Snapdragon 8 Gen 3 abbinato ad una RAM da 8 GB.

Continua a leggere su optimagazine.com