Manca poco al debutto di Viola Come il Mare 2, la nuova stagione della fiction di Canale5 con Francesca Chillemi e Can Yaman. Le prime tre puntate sono già disponibili sulla piattaforma Mediaset Play. Nell’attesa, l’attrice ha parlato con TV Sorrisi e Canzoni in merito a questo nuovo capitolo.

La giornalista Viola Vitale sarà alle prese con nuovi casi da affrontare, mentre proseguiranno i suoi battibecchi amorosi con il bel ispettore Francesco Demir. “E l’attende anche una sfida professionale: la creazione di un podcast di storie che trae spunto da casi di cronaca nera”, ha dichiarato a Sorrisi.

Il fulcro della storia sarà ancora il rapporto tra Viola e Francesco. In questa stagione, a complicare le cose ci sarà un terzo incomodo: “Tra loro si mette in mezzo un nuovo pubblico ministero con cui Viola si “scontra” un giorno al mare. Lui, uomo spiritoso e intelligente (interpretato da Giovanni Scifoni, ndr), è attratto da Viola e non è contento che lei viva nel palazzo del poliziotto Demir con cui lavora”, ha proseguito la Chillemi, anticipando le dinamiche di Viola Come il Mare 2.

La seconda stagione risolverà anche il “giallo” sul legame tra i due protagonisti? L’ultima puntata ci aveva lasciati con il dubbio: è possibile che siano fratellastri? Sia Viola che la madre di Francesco posseggono una foto che ritrae il padre della giornalista. “Il giallo prosegue… Ma per capire se Viola e Demir sono fratelli o no, bisogna guardare la serie!”, ha affermato l’attrice.

In questa nuova stagione, il personaggio della Chillemi cercherà anche di far pace con la sua malattia, la sinestesia, un particolare problema neurologico che le fa associare le emozioni ai colori. Viola “ha accettato la sua malattia neurodegenerativa e decide di vivere alla giornata, meglio che può. Nel rapporto con gli altri, le sue doti si amplificano: la capacità di ascoltare e dialogare, di far rappacificare chi litiga”, ha concluso Francesca Chillemi, che a breve tornerà sul set di Che Dio ci Aiuti per girare l’ottava stagione.

