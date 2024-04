Il prossimo lancio dello smartphone di punta di Samsung è previsto tra un paio di mesi. Si prevede che l’azienda asiatica presenterà la sua ultima generazione di smartphone pieghevoli nel luglio di quest’anno. La gamma sarà composta da due modelli, i Samsung Galaxy Z Flip 6 e Z Fold 6. Dato che il lancio ufficiale è proprio dietro l’angolo, non sorprende che il colosso di Seul abbia iniziato ad avviare i preparativi per la produzione del Samsung Galaxy Z Flip 6. I preparativi sono in pieno svolgimento per soddisfare la forte domanda che il produttore sudcoreano si aspetta.

Secondo quanto riferito da “SamMobile“, il colosso di Seul ha finalizzato Econy come fornitore che gestirà tutti gli ordini di elaborazione back-end per il vetro ultrasottile che verrà utilizzato per il Samsung Galaxy Z Flip 6. È un prerequisito cruciale del processo di produzione. Per il vetro ultrasottile del dispositivo, l’azienda sudcoreana continuerà a lavorare con il suo precedente appaltatore di elaborazione back-end, Dowoo Insys. L’elaborazione back-end del vetro ultrasottile aiuta a semplificare il processo di produzione. Questi fornitori di servizi ricevono il substrato di vetro ultrasottile, lo assottigliano e poi ne ritagliano le singole piastre che si adatteranno al display dello smartphone.

Il colosso di Seul non ha apportato alcuna modifica nella catena di fornitura. Sia Econy che Dowoo Insys sono i suoi appaltatori per questo processo dal 2021, con i fornitori che gestiscono rispettivamente gli ordini per i modelli Samsung Galaxy Z Flip e Z Fold. I substrati provengono da Corning per i telefoni Galaxy Z Flip, mentre i substrati di Schott vengono utilizzati per i modelli Galaxy Z Fold. Entrambe le società fanno parte della catena di fornitura della divisione mobile di Samsung. Non si sa ancora quando il colosso di Seul intende rilasciare formalmente i nuovi telefoni pieghevoli, ma tutti i segnali indicano un lancio nel luglio 2024 in questo momento.

