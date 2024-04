Auguri è il nuovo album fuori dal 12 aprile. Il disco arriva a distanza di quasi 5 anni dal loro ultimo progetto discografico.

Un disco di 10 tracce che include gli ultimi successi degli Otaghi (Con te, La puzza della città, Mondo Panico) e 7 brani inediti, arricchito dalle preziose collaborazioni con Fabri Fibra, Olly e Coma_Cose.

Un album di esperienza delicatissimo che racconta storie di vita particolari, che si intrecciano in narrazioni straordinarie di esistenze ordinarie. Uno specchio che riflette spigoli e curve della realtà, in cui la band si immerge alla ricerca di un senso di appartenenza, nella straordinaria ordinarietà della quotidianità.

Da maggio i brani del nuovo disco risuoneranno dal vivo nel tour estivo AUGURI – TOUR ESTATE 2024: 11 appuntamenti in programma fino a settembre, prodotti da Magellano Concerti. Tra le altre date, l’imperdibile live dedicato alla città natale della band: TU NON TRADIRTI MAI, che scalderà il cuore di Genova all’Arena del Mare, il prossimo 12 luglio. Sul palco insieme a Maurizio Carucci, Simone Bertuccini, Olmo Martellacci e Rachid Bouchabla anche a questo giro la talentuosissima aggiunta alla chitarra elettrica Giorgia Sudati, sul palco in ogni show.



AUGURI TOUR ESTATE 2024 – IL CALENDARIO



Sabato 25 maggio 2024 – Milano, MI AMI Festival

Giovedì 6 giugno 2024 – Cagliari, Ateneika (ingresso gratuito)

Venerdì 14 giugno 2024 – Bologna, Oltre Festival

Venerdì 21 giugno 2024 – Arsita (TE), Dlen Dlen Festival

Sabato 22 giugno 2024 – Vicenza, Lumen Festival (ingresso gratuito)

Domenica 23 giugno 2024 – Ivrea (TO), Apolide Festival

Mercoledì 26 giugno 2024 – Salerno, Limen Festival

Venerdì 12 luglio 2024 – Genova, Arena del Mare

Giovedì 18 luglio 2024 – Roma, Villa Ada Festival

Sabato 20 luglio 2024 – Conversano (BA), Casa delle Arti

Giovedì 5 settembre 2024 – Castel Fiorentino (FI), Festa della Birra Castellana (ingresso gratuito)