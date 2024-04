L’aggiornamento di sicurezza di aprile 2024 sarà disponibile questa settimana per il Samsung Galaxy A53 in Europa, dopo un rilascio limitato negli Stati Uniti risalente a qualche giorno fa.

Come riportato da “SamMobile“, il telefono della serie A, vecchio di due anni, continua a ricevere aggiornamenti regolari fino ad oggi e ha ottenuto il suo ultimo importante upgrade del sistema operativo, Android 14 con la One UI 6.0, alla fine del 2023. Da allora, il colosso di Seul ha rilasciato alcuni aggiornamenti di sicurezza per il Samsung Galaxy A53, con l’ultimo ora disponibile in alcune Regioni. L’aggiornamento con la patch di aprile 2024 non contiene nulla di interessante oltre alle ultime correzioni di sicurezza (che non sono comunque da prendere sotto gamba in quanto vi proteggeranno da minacce che potrebbero insidiare il vostro telefono) . Può essere identificato dal numero di build A536BXXS9DXD1. Una volta che l’aggiornamento sarà disponibile nel nostro Paese, potrai scaricarlo via etere dal menu “Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa“.

Per coloro che si chiedono quando arriverà il prossimo grande aggiornamento sul loro Samsung Galaxy A53, il produttore sudcoreano è impegnata a preparare il rilascio della One UI 6.1, che dovrebbe uscire a maggio. Non entusiasmatevi troppo, poiché alcune delle migliori funzionalità della One UI 6.1, ovvero quelle basate sull’intelligenza artificiale, non arriveranno sul Samsung Galaxy A53 o su qualsiasi altro smartphone Galaxy di fascia media. Ricordatevi di procedere all’installazione solo nel caso in cui la percentuale di carica residua della batteria sia superiore al 50% e di effettuare un backup dei vostri dati da ripristinare all’occorrenza (altrimenti perdereste tutto quanto avete salvato in memoria). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti qui sotto è a vostra disposizione.

Continua a leggere su optimagazine.com