Il colosso di Seul ha sorpreso tutti oggi rilasciando l’aggiornamento beta della One UI 6.0 per il Samsung Galaxy A53. Sì, l’azienda asiatica ha rilasciato l’upgrade beta di Android 14 per il device ed è disponibile prima in India. Altri Paesi, tra cui Cina, Germania, Polonia, Regno Unito e Stati Uniti, potrebbero ricevere l’aggiornamento nei prossimi giorni.

Come riportato da “SamMobile“, il primo aggiornamento beta della One UI 6.0 per il Samsung Galaxy A53 viene fornito con la versione firmware A536EXXU7ZWIA ed è un aggiornamento importante, quindi dovresti utilizzare il Wi-Fi per scaricarlo (peserà un bel po’, quindi sarebbe meglio non consumare uno spropositato quantitativo di dati onde evitare di restare a secco nel prossimo periodo). Ricordate che si sta pur sempre parlando di una beta, ragion per cui potrebbe recare in sé alcuni bug più o meno importanti, che potrebbero anche peggiorare l’esperienza utente finora offerta dal dispositivo. Se non siete disposti a correre questo rischio, allora fareste meglio ad aspettare la release stabile, che speriamo non tardi ad arrivare (molto dipenderà dal lavoro svolto dal team di sviluppo del colosso di Seul, che si sta spesso dimostrando all’altezza della buona reputazione fin qui costruita).

Una volta scaricata la beta della One UI 6.0 basata su Android 14 a bordo del vostro Samsung Galaxy A53 (per l’Italia potrebbe volerci un po’ di tempo in più), ricordate di effettuare prima un backup dei vostri dati da ripristinare nel caso in cui se ne presentasse la necessità e di procedere all’installazione solo se la percentuale di carica della batteria è superiore al 50%. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com