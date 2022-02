I Samsung Galaxy A53 e A33 stanno per essere presentati da parte del colosso di Seul già nel corso di questa settimana (i Samsung Galaxy S22 e i Galaxy Tab S8 non saranno gli unici ad essere ufficializzati nel giro di pochi giorni). Il Samsung Galaxy A53 dovrebbe presentare uno schermo AMOLED da 6.5 pollici con frequenza di refresh rate a 120Hz e lettore di impronte digitali sotto lo schermo. Non mancherà la certificazione IP67 contro polvere e liquidi.

Il device monterà un comparto fotografico posteriore composto da un sensore principale da 64MP, un ultra-grandangolare da 21MP e due sensori da 5MP, di cui uno per la macro ed uno per la profondità di campo. La fotocamera frontale includerà un sensore singolo da 32MP. Il Samsung Galaxy A53 presenterà 6/8GB di RAM e 128/256GB di memoria interna, a seconda del mercato in cui verrà commercializzato. Il telefono sarà spinto dal processore proprietario Exynos 1200, con supporto al 5G. La batteria dovrebbe avere una capacità di 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 25W. Android 12 con la One UI 4.0 a completamente del quadro tecnico, anche se lato software.

ARTICOLI CORRELATI

Conosciamo di meno il Samsung Galaxy A33, che comunque dovrebbe includere uno schermo da 6.4 pollici. Il telefono avrà meno RAM e storage, oltre che un comparto fotografico con sensori diversi rispetto a quelli integrati a bordo del Samsung Galaxy A53, di cui il principale da 48MP. Per quanto concerne i prezzi di vendita, il Samsung Galaxy A53 dovrebbe costare intorno ai 400 euro, mentre il Galaxy A33 intorno ai 300. Aspettiamo la presentazione per potervi confermare o smentire queste ultime indiscrezioni. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com