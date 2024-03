Il Samsung Galaxy A55 sembra essere proprio dietro l’angolo, ma state utilizzando il Samsung Galaxy A53 e non intendi aggiornarlo quest’anno. Il vostro telefono è idoneo per altri due importanti aggiornamenti del sistema operativo ad Android 16 e volete sfruttare appieno la politica di supporto firmware quadriennale del colosso di Seul. È tutto fantastico, ma c’è un problema. Vale a dire, dopo aver utilizzato ampiamente il device per due anni, potrebbe mostrare segni di perdita di autonomia della batteria. Volete comunque ottenere il massimo dal device, provando ad avvalervi di qualche trucco?

Ecco tre semplici soluzioni che potete provare sul Samsung Galaxy A53 per ottenere una maggiore durata della batteria con una singola carica.

Trucco n. 1: modificare la frequenza di aggiornamento del display

Il primo accorgimento consiste nel limitare la frequenza di aggiornamento dello schermo. Il Samsung Galaxy A53 è stato il primo della gamma Galaxy A5x a vantare un refresh rate di 120Hz, ma non si tratta di una frequenza di aggiornamento adattiva. I moderni flagship possono adattare al volo la frequenza di aggiornamento dei loro display, a seconda del tipo di contenuto che stanno mostrando. Il Samsung Galaxy A53, invece, ha due modalità di frequenza di aggiornamento statiche e solo una alla volta può essere attiva. Per massimizzare la durata della batteria, è possibile utilizzare la frequenza di aggiornamento standard di 60Hz anziché l’impostazione alta di 120Hz. Aprite l’app “Impostazioni“, accedete a “Display“, andate su “Fluidità del movimento“, selezionate “Standard” e toccate “Applica“.

Trucco n. 2: disattivare l’Always On Display

L’Always On Display (AOD) è una delle cose migliori del Samsung Galaxy A53 con tecnologia Super AMOLED, ma se intendete massimizzare la durata della batteria, qualcosa deve succedere. Disattivare l’AOD può migliorare di molto la situazione. Potete farlo aprendo l’app “Impostazioni“, accedendo a “Schermata di blocco” e disattivando l’opzione “Sempre attivo“.

Trucco n. 3: utilizzare le opzioni di risparmio energetico

Il terzo trucco che potete provare per migliorare la durata della batteria del vostro Samsung Galaxy A53 è attivare le opzioni di risparmio energetico. Aprite l’app “Impostazioni“, andate su “Assistenza dispositivo“, selezionate “Batteria” e toccate “Risparmio energetico“. Potrete poi scegliere quali opzioni di risparmio energetico dovranno essere attive sul Samsung Galaxy A53: disattivare il 5G, diminuire la luminosità dello schermo del 10%, limitare la velocità della CPU a 70 e disattivare l’AOD. L’opzione “Limita app e schermata Home” è un po’ troppo estrema nel limitare le funzionalità del telefono e vi consigliamo di utilizzarla solo in situazioni necessarie, quando non avete accesso ad un caricabatterie ed è indispensabile risparmiare quanta più energia possibile.

