Dopo aver rilasciato l’aggiornamento ad Android 14 nel quarto trimestre dello scorso anno, il colosso di Seul continua a rilasciare il nuovo aggiornamento di sicurezza. Il Samsung Galaxy A53 è l’ultimo telefono del colosso di Seul a ricevere l’aggiornamento di sicurezza di gennaio 2024, che è disponibile in Europa e negli Stati Uniti. Diversi altri smartphone di fascia media e alta hanno già ricevuto l’aggiornamento di sicurezza.

Come riportato da “SamMobile“, il nuovo upgrade per il Samsung Galaxy A53 è ora disponibile e in Europa viene fornito con la versione firmware A536BXXS8DWL5. È in fase di lancio in Austria, Croazia, Francia, Irlanda, Italia, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Svizzera, Repubblica Ceca e Regno Unito e potrebbe essere presto rilasciato in altri Paesi europei. Se avete un Samsung Galaxy A53 e risiedete in uno dei mercati sopra menzionati, potete verificare la disponibilità del nuovo aggiornamento seguendo il percorso “Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Potrete procedere all’installazione dell’aggiornamento soltanto dopo esservi assicurati che la percentuale di carica residua della batteria sia superiore al 50% ed aver anche effettuato un backup dei vostri dati da ripristinare se se ne dovesse presentare l’evenienza (in caso contrario, perdereste tutto quanto avete salvato in memoria, senza possibilità di recupero, nemmeno portando il dispositivo in un centro assistenza abilitato).

Il nuovo aggiornamento porta la patch di sicurezza di gennaio 2024 che risolve circa 75 vulnerabilità di sicurezza riscontrate nella precedente versione del software. Il Samsung Galaxy A53 ha ricevuto l’aggiornamento ad Android 14 il mese scorso. Il dispositivo è stato lanciato lo scorso anno con Android 13 integrato. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

