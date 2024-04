Esce il nuovo singolo de La Rappresentante di Lista. Il progetto della cantante, attrice e autrice Veronica Lucchesi e del polistrumentista, autore e produttore Dario Mangiaracina pubblicherà venerdì 19 aprile il brano “Paradiso”.

“Paradiso” apre un nuovo capitolo per LRDL, dopo 13 anni di carriera con quattro album in studio all’attivo, un romanzo, due partecipazioni in gara a Sanremo con Amare (certificata Disco di Platino) e con Ciao Ciao (Quarto Disco di Platino), entrambe ai vertici delle classifiche radiofoniche. Dal 2011 ad oggi La Rappresentante di Lista si è mossa attraverso territori musicali sempre nuovi e ricercati, un laboratorio artistico multidisciplinare e in continua evoluzione, che si nutre dell’attività in studio, ma soprattutto di quella dal vivo: anche quest’anno non potevano mancare gli appuntamenti live, con dieci date già annunciate nei super club di tutta Italia per il prossimo autunno.

LRDL 2024 TOUR

6 novembre – Firenze (Tuscany Hall)

7 novembre – Napoli (Casa della Musica)

8 novembre – Molfetta, BA (Eremo Club)

13 novembre – Milano (Fabrique)

15 novembre – Padova (Hall)

22 novembre – Venaria Reale, TO (Teatro della Concordia)

23 novembre – Bologna (Estragon)

29 novembre – Roma (Atlantico)

2 dicembre – Palermo (I Candelai)

3 dicembre – Palermo (I Candelai)