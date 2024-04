MTV ha annunciato oggi che Isle of MTV Malta tornerà nella piazza il-Fosos dell’isola di Malta martedì 16 luglio, con le esibizioni da headliner di DJ Snake e RAYE.

In Italia lo show verrà trasmesso sabato 14 settembre su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV MUSIC (canale 132 e 704 di Sky e in streaming su NOW). Inoltre, sarà disponibile successivamente on-demand su Paramount+.

“Ancora una volta organizzeremo la festa dell’estate in vero stile MTV, sullo sfondo sempre magico di piazza il-Fosos“, ha dichiarato Bruce Gillmer, President of Music, Music Talent, Programming & Events, Paramount e Chief Content Officer, Music, Paramount+. “Grazie all’incredibile talento di DJ Snake e RAYE, oltre al supporto dei nostri partner di lunga data dell’Autorità del Turismo di Malta, i fan possono aspettarsi un altro indimenticabile show di Isle of MTV Malta”.

“Isle of MTV è diventato uno dei momenti salienti del calendario annuale di Malta, portando un marchio musicale di prim’ordine e i migliori artisti nelle nostre isole per un concerto gratuito di cui possono godere sia i maltesi sia i turisti in visita. Il concerto viene anche trasmesso sui canali di MTV, dando una preziosa visibilità alle nostre isole durante tutto l’anno e attirando il turismo in questi splendidi luoghi”, ha dichiarato Carlo Micallef, CEO di Malta Tourism Authority.

“Isle of MTV Malta è un faro di vivacità culturale dal fascino internazionale, che trasforma la nostra isola in un palcoscenico globale dove convergono musica, energia e diversità. Questo evento elettrizzante non solo accende le passioni degli appassionati di musica, ma mette anche in risalto il fascino magnetico di Malta, incantando i visitatori con il nostro ricco patrimonio, i paesaggi mozzafiato e la calda ospitalità. Questo evento incarna l’impegno di Malta nell’essere una destinazione di primo piano per esperienze indimenticabili, dove ogni ritmo risuona con lo spirito della nostra isola“, ha dichiarato il dottor Gavin Gulia, presidente dell’Autorità per il Turismo di Malta.

“Isle of MTV Malta testimonia l’impegno del nostro Paese nel promuovere esperienze indimenticabili e nel mostrare il fascino dinamico di Malta sulla scena globale. Con i suoi ritmi pulsanti e la sua line-up di star provenienti da tutto il mondo, questo evento iconico non solo arricchisce la reputazione di Malta come destinazione musicale di primo piano, ma contribuisce alla crescita economica e promuove connessioni significative con i visitatori di tutto il mondo. È una pietra miliare del nostro programma turistico, che incarna l’incrollabile dedizione di Malta all’innovazione, alla diversità e all’eccellenza nel campo del turismo culturale”, ha dichiarato l’On. Clayton Bartolo, Ministro del Turismo e della Pulizia Pubblica di Malta.