I BNKR 44 saranno in tour nel 2024. Nella data milanese all’Alcatraz i BNKR44 hanno chiamato sul palco, in qualità di ospiti, stelle della musica italiana come Tedua, Ariete, Pino D’Angiò, Night Skinny, Tredici Pietro, La Sad, Sethu, Mecna e Nerissima Serpe.

Di seguito il calendario completo.

Calendario di “I LOVE VILLANOVA CLUB TOUR”

02.04.2024 ROMA LARGO VENUE(SOLD OUT)

03.04.2024 ROMA LARGO VENUE (SOLD OUT)

04.04.2024 NAPOLI DUEL CLUB (SOLD OUT)

05.04.2024 PERUGIA URBAN CLUB (SOLD OUT)

06.04.2024 CESENA VIDIA CLUB – (SOLD OUT)

09.04.2024 MILANO ALCATRAZ – (SOLD OUT)

11.04.2024 FIRENZE TUSCANY HALL (SOLD OUT)

12.04.2024 PADOVA HALL (SOLD OUT)

13.04.2024 TRENTO SAMBAPOLIS(SOLD OUT)

18.04.2024 BOLOGNA – (SOLD OUT)

19.04.2024 TORINO HIROSHIMA MON AMOUR (SOLD OUT)

Nuove date estive (in aggiornamento):

08.06.2024 LIVORNO – FORTEZZA NUOVA (biglietti in vendita)

10.07.2024 TORINO – FLOWERS FESTIVAL (biglietti in vendita)

18.07.2024 ROCK IN ROMA (biglietti in vendita)

19.09.2024 MILANO – CIRCOLO MAGNOLIA (biglietti in vendita)