Sembrerebbe una barzelletta, visto che il rapper e imprenditore milanese ultimamente ha documentato giornate passate con ospiti illustri: in un ultima battuta, tuttavia, Fedez incontra Berlusconi mentre insieme a Chiara Ferragni si trova nel ristorate Sophia Loren al centro di Milano.

Un incontro casuale, quello tra i Ferragnez e l’ex premier Silvio Berlusconi in un momento di convivialità nella città meneghina. Fedez e la moglie Chiara si sono ritrovati di fronte alla tavolata occupata dal Cav che in quel momento sedeva insieme alla compagna Marta Fascina, la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli, il dirigente sportivo Adriano Galliani e altre persone.

A far sorridere il popolo dei social è il video pubblicato dal canale Instagram MondoTV24 in cui viene immortalata la battuta che Silvio Berlusconi rivolge alla coppia. Il Cav, infatti, rimane seduto mentre i Ferragnez stazionano in piedi di fronte al suo tavolo. “Più famoso di voi sono solo io”, dice l’ex premier facendo detonare una risata tra i presenti.

Ciò che risponde Fedez non viene percepito, ma Chiara Ferragni replica con un sorriso e un gesto con queste parole: “Non ci sono dubbi”.

Insieme a Fedez e Chiara Ferragni c’era l’amico Luis Sal, con il quale il rapper condivide anche il podcast Muschio Selvaggio, che si è concesso uno scambio di battute con il Cav e qualche foto per documentare l’incontro.

Per il momento né Fedez né la moglie hanno commentato quell’incontro, ma conoscendo l’orientamento socio-politico della coppia di influencer potrebbero non arrivare dichiarazioni. Federico Lucia, soprattutto, è sempre stato molto critico contro il centrodestra ed è intuibile che l’incontro casuale finisca nel dimenticatoio.

Recentemente, tuttavia, un incontro piacevole per Fedez è stato quello con Mark Hoppus dei Blink 182, artista e band di cui il rapper è sempre stato un fan. Fedez, Mark, Giacomo Poretti e consorti al seguito hanno condiviso una cena e un giro per il centro di Milano.

Continua a leggere su optimagazine.com