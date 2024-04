Il nuovo album degli Articolo 31 ha un nome e una data di uscita: J-Ax e DJ Jad hanno mantenuto la promessa dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2023, e da quel momento hanno sfornato tante perle che ci hanno preparato al grande giorno. Il grande giorno è oggi, mercoledì 3 aprile, e tale sarà anche il momento in cui troveremo il disco su tutte le piattaforme e i negozi.

Protomaranza, il nuovo album degli Articolo 31

Protomaranza, questo il titolo del nuovo album degli Articolo 31, sarà fuori venerdì 10 maggio. Sono passati 21 anni da Italiano Medio (2003), e ora il duo milanese è pronto a riprendersi la scena come avrebbe fatto una volta. Per il momento non è dato conoscere la playlist del disco, ma non si escludono novità in termini di featuring e collaborazioni eccellenti.

Dopo la sanremese Un Bel Viaggio, gli Articolo 31 hanno sganciato altre bombe come Filosofia Del Fu*k Off, Vecchi Di Me**a e Una Cosa Bene, oltre alla collaborazione con Fedez e Annalisa nel tormentone estivo Disco Paradise. Tuttavia, il 2024 non sarà soltanto l’anno di Protomaranza: il duo, infatti, ha annunciato un evento speciale al Forum di Milano con la possibilità di ottenere i biglietti in anteprima.

Il concerto degli Articolo 31 al Forum

Il 9 ottobre gli Articolo 31 si esibiranno al Mediolanum Forum di Assago (Milano). I biglietti saranno disponibili a partire dalle 14 di venerdì 5 aprile. Tuttavia, esiste un modo per accedere al pre-sale: dalle 14 di giovedì 4 aprile, tutti coloro che pre-ordineranno il disco sul sito dell’etichetta riceveranno un codice che consentirà loro di acquistare massimo due biglietti in anteprima.

Attenzione: il pre-sale sarà disponibile dalle 14 di giovedì 4 aprile alle 14 di venerdì 5 aprile, quando invece partiranno le prevendite ufficiali.

