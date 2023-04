Dopo tante novità, il 2023 si rivela infine l’anno del nuovo album di Emis Killa. Il rapper lo ha annunciato sui social pubblicando tanto di artwork, titolo e data di Effetto Notte.

Il nuovo album di Emis Killa sarà fuori il 19 maggio 2023. Il disco arriva dopo il singolo Lucifero pubblicato durante l’estate 2022. Fino ad oggi Emiliano Rudolf Giambelli – questo il nome del rapper milanese – non è stato certo fermo. Il suo ultimo album da solista è Supereroe (2018) mentre nel 2020 ha pubblicato 17 in collaborazione con Jake La Furia.

Nel 2021 è stata la volta di Keta Music Vol. 3 ed ora Emis Killa è pronto a riprendersi la scena. Il rapper sceglie di ripartire con un omaggio al cinema di Truffaut, dato che il titolo del disco si rifà proprio al capolavoro del 1973 firmato dal regista francese con Jean-Pierre Aumont. Il cinema è presente anche nel trailer firmato da Davide Vicari.

Emis Killa ha presentato il trailer in un evento esclusivo a La Prima, dove ha svelato alcuni aneddoti del disco. In primo luogo, Effetto Notte è un album altalenante in cui troviamo picchi di euforia assoluta alternati a fasi di stallo e introspezione. Per questo Emis Killa ha spiegato che questa nuova avventura discografica ha un unico filo conduttore dall’inizio alla fine, e soprattutto ha una tracklist curata in ogni dettaglio, dalle parole al testo.

Sui social Emis Killa ha scritto: “L’album più importante della mia carriera”, e tra i fan si è già creato un grande hype. Nel frattempo c’è già grande attesa per la data al Mediolanum Forum di Assago del 28 ottobre 2023, la data evento che ha registrato il sold out in pochissimo tempo.

Si attende, intanto, un nuovo singolo estratto da Effetto Notte per rompere l’attesa, ma con questo annuncio Emis Killa ci ha resi fiduciosi sulle sorprese.

