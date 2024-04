Dopo la partecipazione a Sanremo 2024 con “L’AMORE IN BOCCA”, il duetto da standing ovation con SKIN in “Hallelujah” e gli eventi speciali di marzo nelle chiese sconsacrate, i Santi Francesi annunciano il tour estivo.

I live estivi scalderanno il pubblico in attesa del “CLUB TOUR 2024” che in autunno vedrà i SANTI FRANCESI calcare i palchi dei club più importanti del nostro paese con la loro energia esplosiva: il 20 novembre al Teatri Concordia di Venaria Reale (TO), il 23 novembre al Gran Teatro Geox di Padova, il 26 novembre al Tuscany Hall di Firenze, il 29 novembre all’Estragon di Bologna, il 3 dicembre all’Eremo Club di Molfetta (BA), il 5 dicembre alla Casa della Musica di Napoli, il 10 dicembre al Fabrique di Milano e il 13 dicembre all’Atlantico Live di Roma.

21 giugno 2024 | Ivrea (TO) – Apolide Festival

6 luglio 2024 | Centobuchi (AP) – Cassandra Fest

12 luglio 2024 | Treviso – Suoni di Marca

26 luglio 2024 | Mola di Bari (BA) – La Festa del Mare

28 luglio 2024 | Massa (SP) – Piazza Aranci

2 agosto 2024 | Bagheria (PA) – Piccolo Festival

10 agosto 2024 | Montesilvano (PE) – Un mare di eventi

14 agosto 2024 | S. Margherita Ligure (GE) – Anfiteatro Bindi

31 agosto 2024 | Porto Santo Stefano (GR) – Youth Argentario