Esce Goodbye dei La Sad con gli Articolo 31. Il brano è disponibile da oggi, anche su YouTube con iil video clip ufficiale.

Il pezzo è contenuto nel nuovo album de La Sad – il trio formato da Theø, Plant e Fiks – dal titolo ODIO LA SAD, uscito il 5 aprile, che vede – oltre agli Articolo 31 – le collaborazioni con Pinguini Tattici Nucleari, Rose Villain, Bnkr44, Naska e Donatella Rettore.

Continua il percorso de La Sad tra chitarre distorte, testi immediati e l’ormai indistinguibile attitudine punk. Il trio che si fa portavoce delle difficoltà di un’intera generazione, dell’importanza di imparare dagli errori, di non rinnegarli e volgere sempre uno sguardo di speranza al futuro, torna con un nuovo album: ODIO LA SAD. Un titolo forte, provocatorio, che ricorda che spesso gli attacchi personali alle debolezze e alle fragilità possono diventare un punto di forza per affrontare il presente ma soprattutto il futuro.



La Sad torna a raccontare l’odio per parlare di amore e riporta l’attenzione sul tema della salute mentale, importante in tutti gli ambiti ma anche in quello artistico, che dovrebbe essere un ambiente dove i sogni acquistano forma ma che spesso non riesce a placare frustrazione e malessere.