Davvero le funzionalità AI sono in arrivo pure sui vecchi Samsung Galaxy dopo l’approdo dell’intelligenza artificiale sulla serie Samsung Galaxy S23 dallo scorso 28 marzo? Sul prossimo rilascio quasi certo (almeno per alcuni telefoni) sono giunti numerose notizie ufficiose ma ora un indizio ufficiale e inconfutabile è stato fornito dallo stesso produttore.

In effetti, come documenta anche SamMobile, in un documento relativo alle prossime funzionalità AI in arrivo per gli ultimi S24 (tra le note di rilascio) ha chiarito che gli stessi plus saranno a disposizione anche di altri telefoni. Scendendo più nello specifico, nel documento incriminato si parla di nuove lingue e dialetti per la traduzione simultanea saranno disponibili per il download come pacchetto ulteriore dall’app Impostazioni. Sempre nella comunicazione, si fa riferimento al fatto che la specifica novità sarà messa a disposizione su tutti i dispositivi che supportano Galaxy AI: segue l’elenco dei device che include i Galaxy S24, Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Tab S9. Ma qui viene il bello,ci si riferisce anche ad altri dispositivi per i quali le feature di intelligenza artificiale sono prossimi, anche se non appare nessuna nuova lista.

L’implementazione della Galaxy AI è praticamente certa per tutti i Samsung Galaxy S22 che condividono lo stesso processore dei Samsung Galaxy S23 FE. Allo stesso tempo, tuttavia, lo stesso storico passaggio dovrebbe essere alla portata dei pieghevoli Z Fold 4 e Flip 4, magari anche dei Galaxy S21 e ancora ad alcuni dispositivi di fascia media.

Non ci resta che attendere che il passaggio tanto agognato si realizzi, magari nel corso della primavera appena iniziata. Grazie all’IA, i telefoni otterranno tantissime funzioni come la traduzione simultanea tra lingue diverse, la trascrizione di audio, tante feature per foto e video professionali e ancora altri strumenti di produttività come Circle to Search e non solo.

Continua a leggere su optimagazine.com