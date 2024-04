Sta arrivando proprio in queste ore il primo aggiornamento ottimizzato sui Samsung Galaxy S23, relativo all’ottimizzazione della recente interfaccia One UI 6.1 dopo l’esordio ufficiale delle scorse settimane. Dopo aver parlato dell’impatto del pacchetto software con altri approfondimenti, occorre dunque capire in quale direzione stiamo andando in queste settimane. Qualora abbiate riscontrato problemi ed anomalie di recente, potrebbe essere necessario attendere il prossimo pacchetto software secondo le informazioni preliminari trapelate oggi.

Sta arrivando il primo aggiornamento per Samsung Galaxy S23 dopo l’uscita di One UI 6.1

In particolare, l’aggiornamento per la serie Galaxy S23 presenta i numeri di build S911BXXS3CXD2, S916BXXS3CXD2 e S916BXXS3CXD2 rispettivamente destinati ai vari S23, S23+ e S23 Ultra. Samsung non ha incluso altro che miglioramenti della sicurezza in questo aggiornamento, quindi le soluzioni per i problemi di One UI 6.1 che gli utenti devono affrontare verranno fornite in seguito. La speranza è che, sotto questo punto di vista, possa esserci una svolta già attraverso l’aggiornamento di maggio in arrivo nel corso delle prossime settimane.

Secondo le informazioni generiche raccolte nelle scorse settimane, la patch di aprile apporta 27 correzioni di sicurezza da parte di Google per il sistema operativo Android e risolve 17 vulnerabilità che colpiscono smartphone e tablet Samsung Galaxy. In particolare, queste vulnerabilità presentavano diversi livelli di rischio e consentivano ai malintenzionati di accedere ai dati ed eseguire codice senza l’autorizzazione dell’utente.

L’aggiornamento di aprile per la serie dei Samsung Galaxy S23 è disponibile in Europa e dovrebbe raggiungere gli utenti in altre aree prima della fine della settimana. Staremo a vedere quando arriveranno le prime notifiche in Italia, sperando che, al contrario di quanto emerso in queste ore, si possano archiviare alcune criticità connesse a One UI 6.1 tramite il pacchetto software citato oggi.

Continua a leggere su optimagazine.com