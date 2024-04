Sicuramente può essere un ottimo affare acquistare quest’oggi su Amazon il Samsung Galaxy S23, top di gamma dello scorso anno di Samsung che però si ritrova ancora con un comparto tecnico di rilievo che può fare senza dubbio la differenza. A rendere ovviamente più appetitoso questo Samsung Galaxy S23 è il prezzo che, soprattutto in queste ultime settimane, si è ritrovato a calare in maniera vertiginosa proprio sul famoso sito di e-commerce.

Rieccoci con il Samsung Galaxy S23 a prezzo molto più basso su Amazon con l’offerta di oggi

Non solo questioni software, dunque, dopo l’approfondimento di ieri. Si tratta di un fenomeno alquanto comune quando approda sul mercato il modello successivo e per questo è super conveniente acquistare quest’oggi su Amazon il Samsung Galaxy S23 nero da 128GB di memoria interna. Approfondendo l’offerta si può notare come sia stato applicato uno sconto del 44% sul prezzo consigliato in precedenza di 954,38 euro, ciò significa che attualmente questo dispositivo Samsung può essere vostro sborsando la cifra di 532,90 euro.

C’è quindi un bel risparmio da tenere presente, non manca la disponibilità immediata e la spedizione risulta essere assolutamente gratuita. Il prezzo sopra indicato resterà tale anche dopo l’acquisto. Un altro aspetto positivo è la possibilità di pagare a rate grazie a Cofidis, dilazionando la spesa nel tempo e dando in questo modo l’opportunità a più utenti di poter approfittare di questo prezzo scontato ed avere finalmente tra le mani il Samsung Galaxy S23.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, ricordiamo come questo top di gamma, seppur di non ultimissima generazione, sia dotato di un display Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con refresh rate a 120Hz e protetto dal Gorilla Glass Victus 2. Non manca un ottimo comparto fotografico grazie alla presenza del triplo sensore posteriore da 50 megapixel, 10 megapixel e 12 megapixel. Il sensore anteriore è da 12 megapixel. C’è poi la possibilità di girare video in 8K. Lato hardware ritroviamo il processore Snapdragon 8 Gen 2 supportato da 8GB di RAM, in questo caso ritroviamo 128GB di memoria interna. Infine la batteria è da 3900 mAh.

