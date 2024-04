Arrivano proprio in queste ore le prime reazioni del produttore, in merito a problemi registrati con il Samsung Galaxy S23 dopo il download dell’aggiornamento con One UI 6.1. Lo stesso che, a conti fatti, ha consentito agli utenti di iniziare a toccare con mano le funzioni AI che in queste settimane abbiamo imparato a conoscere tramite il Samsung Galaxy S24. Inevitabilmente, quando si va incontro ad upgrade di questo tipo, occorre mettere in preventivo che possano emergere delle anomalie, come abbiamo avuto modo di ribadire questa mattina con un altro articolo.

Spunta oggi una prima soluzione per i Samsung Galaxy S23 con problemi al display dopo l’aggiornamento impostato su One UI 6.1

In particolare, molti utenti in possesso di un Samsung Galaxy S23 si sono lamentati in questi giorni a causa della velocità di ricarica più lenta, temperature del sistema operativo più elevate, fino ad arrivare ad errori di riconoscimento delle impronte digitali. La questione del giorno coinvolge proprio lo schermo, in quanto il display registra un tocco solo dopo averlo toccato più volte. Per fortuna Samsung afferma di essere a conoscenza di questa anomalia, evidentemente causata dalla funzione Scopri dell’app Google e che Google sta lavorando per risolverla.

In aggiunta, secondo quanto raccolto questo pomeriggio, sembrerebbe anche che, fino a quando Google non risolverà il bug in questione, Samsung intenda reindirizzare tutti verso una soluzione temporanea. Tutto nasce da una nota ufficiale, secondo cui occorre aggiornare l’app Google all’ultima versione, cancellare i dati dell’app Google e quindi riavviare il dispositivo.

Arrivati a questo punto, il display del proprio Samsung Galaxy S23 dovrebbe iniziare a registrare correttamente i tocchi. Per raggiungere lo scopo, bisogna accedere al Play Store, selezionare l’immagine del profilo, quindi Gestisci app e dispositivo e Aggiorna tutto. Resta importante cancellare i dati dell’app Google, su Impostazioni » App » Google » Archiviazione e Cancella dati.

