La gamma Samsung Galaxy S24 è stata afflitta da alcuni problemi con la fotocamera sin dal suo lancio. Il colosso di Seul ha lanciato più aggiornamenti per risolvere questi problemi, ma alcuni persistono ancora. Un nuovo video inviato a “SamMobile” dai suoi lettori mostra che i problemi della fotocamera del Samsung Galaxy S24 non sono stati completamente risolti. L’azienda sudcoreana ha già detto che nelle prossime settimane ci sarà un nuovo aggiornamento che, si spera, dovrebbe risolvere tutti questi problemi. Resta da vedere se ciò accadrà o meno, ma sicuramente si può sperare per il meglio.

Alcuni di questi disfunzioni sono stati risolti con il primo aggiornamento software del Samsung Galaxy S24, ma non ha risolto tutto. Il colosso di Seul ha lanciato un altro aggiornamento con miglioramenti alla fotocamera all’inizio di quel mese. L’ultimo upgrade ha risolto alcune criticità relative al bilanciamento del bianco e all’esposizione. Il Samsung Galaxy S24 Ultra in particolare ha avuto problemi con la sovraesposizione delle immagini, facendo apparire le aree luminose e le fonti di luce spente. Ci sono alcune aree in cui sono necessari ulteriori miglioramenti. Ciò include la qualità del teleobiettivo, la precisione del bilanciamento del bianco e la comparsa di un colore rosso anomalo in alcune immagini.

Un video condiviso su X mostra anche che forse anche l’autofocus richiede un po’ di lavoro. Possiamo vedere la funzione di messa a fuoco automatica sul Samsung Galaxy S24 Ultra in questione che fatica a mettere a fuoco chiaramente l’oggetto quando l’utente passa al sensore ultra-wide. Non è la prima volta che vediamo qualcosa di simile su un dispositivo Samsung, abbiamo riscontrato questo problema anche su dispositivi più vecchi. Si spera che l’azienda sudcoreana risolva il problema nel prossimo aggiornamento che sta preparando per la serie Samsung Galaxy S24, anche se sembra che dovremo aspettare un po’. Si dice che questo upgrade non arriverà prima di maggio o giugno al massimo.

