Prime Video ha diffuso il trailer ufficiale della seconda stagione di American Rust, che debutterà in streaming il prossimo 28 marzo, anche se la data non è ancora stata confermata per l’Italia.

Il vincitore dell’Emmy Jeff Daniels torna a vestire i panni di Del Harris, tenebroso capo della polizia di nella Cintura di Ruggine della Pennsylvania, che nei nuovi episodi si troverà alle prese con una cospirazione che mette in pericolo la vita sua e di tutti i suoi concittadini. Insieme a lui ancora Grace Poe, interpretata da Maura Tierney, con cui condivide lo strazio legato agli ultimi eventi capitati nella prima stagione.

Nei 10 nuovi episodi che costituiscono la seconda stagione intitolata American Rust: Broken Justice ritroveremo:

David Alvarez (Isaac English)

Alex Neustaedter (Billy Poe)

Julie Mayorga (Lee English)

Mark Pellegrino (Virgil Poe)

Rob Yang (Steve Park)

Kyle Beltran (Fisher)

Tra le new entry nel cast della serie figurano:

Luna Lauren Velez (Dexter)

Marc Menchaca (Ozark)

Nick Sandow (Orange Is the New Black)

Britian Seibert (A Murder at the End of the World)

Christopher Denham (Billions)

Amelia Workman (FBI)

Leon Addison Brown (The Knick)

Sara Lindsey (High Desert)

