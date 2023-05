Positano sarà la protagonista di una serie televisiva di Prime Video. La serie Amazon Original, Costiera, annunciata nei giorni scorsi, è una produzione italo-americana. Il titolo richiama appunto la Costiera Amalfitana, gioiello paesaggistico del Mar Tirreno. Costiera sarà disponibile su Prime Video nel 2024 in Italia, Francia, Spagna e Portogallo.

Costiera è un action-drama il cui protagonista, Daniel De Luca, meglio conosciuto come DD, un ex marine italo-americano impegnato a risolvere problemi in un lussuoso hotel di Positano. Il suo compito è aiutare facoltosi turisti cacciatisi nei guai a tornare a casa. Inoltre Daniel è alle prese con il rapimento della figlia del proprietario dell’albergo di cui è ospite.

A dirigere Costiera Adam Bernstein, già regista di alcuni episodi di serie cult come Breaking Bad, Fargo, Scrubs, 30 Rock e tante altre. La produzione è affidata ad Amazon Studios e Luca Bernabei per Lux Vide, mentre la scrittura a Elena Bucaccio (responsabile editoriale di Lux Vide).

Non è ancora noto il cast della serie, ma le scene saranno girate in inglese. Quindi si presume la partecipazione di attori internazionali.

