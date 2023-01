Ha tutta l’aria di essere una frecciata, quella scoccata da Guè Pequeno contro Fedez nella prima puntata della nuova stagione de Le Iene andata in onda ieri, martedì 10 gennaio 2023 su Italia 1. Il rapper di Gvesvs è stato il super ospite della serata, e dalle prime battute sono riemersi gli attriti con il rapper e imprenditore digitale di Rozzano.

Guè Pequeno contro Fedez a Le Iene

Belen Rodriguez, Guè Pequeno e Teo Mammucari hanno subito inaugurato uno scambio di battute una volta partita la diretta. Mammucari, non certo nuovo alle battute, ha detto: “So che hai lanciato Fedez”. Cosimo Fini – questo il nome di battesimo di Guè Pequeno – ha risposto per le rime.

“Dovevo lanciarlo più lontano dici?”, replica il rapper. Il conduttore rincara la dose e rievoca il passato: “Pensa, io ho fatto meglio di te. Ho lanciato Flavia Vento“.

Per il momento Fedez non ha replicato. Federico Lucia, in effetti, dopo il primo album da indipendente Penisola Che Non C’è (2011), nello stesso anno ha pubblicato Il Mio Primo Disco Da Venduto sotto l’etichetta Tanta Roba fondata proprio da Guè Pequeno e DJ Harsh. Guè, del resto, è stato ospite di Fedez insieme a Marracash nella traccia Blues.

Le tensioni tra Fedez e Guè Pequeno

Per capire come sarebbe nato tutto, dobbiamo fare un passo indietro e tornare al 2019. In quell’anno Fedez e J-Ax avevano tenuto un concerto allo Stadio San Siro e avevano invitato Guè Pequeno a cantare un pezzo con loro sul palco. Intervistato da La Confessione di Peter Gomez, Fedez aveva raccontato che una volta sceso dal palco, Guè avrebbe iniziato ad insultarlo.

“Vi volete bene?”, gli aveva chiesto Gomez, e Fedez aveva risposto:

“Lui sostiene di avermi lanciato. In realtà io a quei tempi avevo appena fatto un disco di successo, almeno a livello underground, quindi lui prese un astro nascente. Mi volevano tutti, sarei potuto andare da chiunque avessi voluto, sono io che ho scelto di andare con loro”.

Poi ha aggiunto:

“La verità è che avevamo fatto pace prima del mio concerto a San Siro, tant’è che lo abbiamo invitato a suonare un pezzo con noi. Lui è venuto e ha suonato, poi però appena è sceso dal palco ha ricominciato ad insultarmi come prima, secondo me non ci fai neanche bella figura. Non so, o gli hanno riferito delle cose sbagliate, oppure ha dell’astio nei miei confronti, che spero riesca a risolvere”.

Un astio, quindi, che aveva dei precedenti e che ancora oggi sembra non essersi placato. Continua, quindi, con la battuta di Guè Pequeno contro Fedez.

Continua a leggere su optimagazine.com