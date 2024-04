Il 2024 passerà alla storia come l’anno dell’uscita del film su Liberato. Il cantautore partenopeo mascherato, come riporta Rolling Stone, regala ai suoi fan un proprio Natale in una data alla quale i seguaci sono affezionati. Il regista Francesco Lettieri, infatti, ha firmato quella che suona già come l’opera magna dell’artista.

Il film su Liberato

Il Segreto Di Liberato, questo il nome del film su Liberato, sarà fuori il 9 maggio. Una data tutt’altro che casuale, visto che Nove Maggio è anche il titolo del primo singolo lanciato dall’artista il 14 febbraio 2017. Da quel momento intorno al cantautore misterioso si è detto di tutto, con il toto-nomi sulla sua vera identità.

Come già detto, il regista de Il Segreto Di Liberato sarà Francesco Lettieri, già autore di tutti i videoclip del cantautore.

Chi è Liberato?

La vera identità di Liberato, che si mostra sempre con il viso occultato sia nei videoclip che sul palco, è un mistero. Anni fa si diceva che dietro la maschera si nascondesse Livio Cori, ma quest’ultimo aveva smentito direttamente a noi di Optimagazine. Intervistato da Rolling Stone poco dopo l’uscita del primo singolo Nove Maggio, Liberato aveva riferito soltanto che Liberato fosse il suo nome e che fosse di Napoli, di essere tifoso della squadra partenopea e interessato solamente a fare musica.

Negli anni si sono rincorse le altre ipotesi, dal produttore Gennaro Nocerino alla possibile interpretazione di un ruolo nella fortunata serie Mare Fuori, ma non è mai arrivata una conferma.

Il film su Liberato rivelerà la sua vera identità? Scopriremo qual è Il Segreto Di Liberato?

