Nell’ultima settimana è spuntata un’indiscrezione su una potenziale nuova voce dei Linkin Park dopo la morte di Chester Bennington. A stuzzicare la curiosità è stato Jay Gordon, frontman degli Orgy e già collaboratore della band ai tempi di Reanimation (2002), che in un’intervista rilasciata per lo show radiofonico Wired in the Empire ha sganciato la bomba dicendosi sicuro delle sue parole.

Una nuova voce dei Linkin Park, l’indiscrezione

In primo luogo, è bene rispolverare i rapporti tra i Linkin Park e Jay Gordon. Quest’ultimo aveva partecipato al remix del brano Points Of Authority contenuto nel disco Reanimation, ma non solo. I chitarristi degli Orgy Ryan Shuck e Amir Derakh avevano messo in piedi proprio con Chester Bennington il side project Dead By Sunrise.

A questo punto, il nome di Jay Gordon suona come quello di un amico dei superstiti della band. Il frontman degli Orgy ha detto:

“Ho sentito che hanno preso una cantante, almeno questo è ciò che so io. Prendetela con le pinze, non sono sicuro di chi sia ma ho sentito che si sarebbe trattato di una donna“.

Inutile dire che sui social il toto-nomi è già iniziato. C’è chi, tuttavia, sostiene che quello di Jay Gordon sia stato un pesce d’aprile maldestro, dal momento che le sue dichiarazioni cozzano con quanto sostenuto da Mike Shinoda fino a questo momento. Nel frattempo, spuntano i nomi di Alanis Morissette e Lzzy Hale degli Halestorm.

Le dichiarazioni di Mike Shinoda sul futuro della band

Nel 2019, parlando in un’intervista rilasciata per Rock Antenne Hamburg, Mike Shinoda ha riferito: “Non è mio obiettivo cercare una nuova voce per i Linkin Park”, ma questo non ha mai escluso tale possibilità. Piuttosto, “deve succedere tutto naturalmente”. Negli anni ha iniziato a correre la voce sul Deryck Whibley dei Sum 41 al microfono, ma lo stesso frontman della band pop punk aveva smentito.

