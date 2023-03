Grey’s Anatomy può sopravvivere anche senza Ellen Pompeo. L’uscita di scena della grande protagonista avrà sicuramente un forte impatto sulla serie tv, ma forse non tanto.

Secondo Kim Raver, interprete di Teddy Altman, ormai personaggio storico del medical drama (è presente dalla sesta stagione), Grey’s Anatomy è uno show con un cast corale, che abbraccia più persone, e che può continuare a raccontare molte storie ancora per tanti anni.

Certamente, l’arrivederci di una colonna portante come Meredith Grey si farà sentire. In un’intervista rilasciata a Extra, la Raver descrive com’è stato girare Grey’s Anatomy senza Ellen Pompeo. Dopo l’uscita della star nella diciannovesima stagione, altri personaggi hanno assunto ruoli più importanti, tra cui appunto Teddy Altman.

Apparsa per la prima volta nello show nel 2009, la dottoressa, ex veterana di guerra, ha affrontato ostacoli personali e professionali e la sua relazione con Owen Hunt (Kevin McKidd) rimane una delle trame importanti della serie. Concentrandosi su Teddy, i nuovi stagisti introdotti in questa stagione, e altri personaggi secondari e non, Grey’s Anatomy può continuare ad andare in onda anche senza Meredith. Per il momento, però, l’assenza di Pompeo probabilmente si farà ancora sentire.

Con Extra, Kim Raver racconta la sua esperienza dietro la macchina da presa (spesso si è cimentata alla regia degli episodi) e spiega com’è l’atmosfera sul set dopo l’uscita di scena della collega Ellen Pompeo:

“Sento davvero ancora la sua presenza lì, specialmente quando stavo dirigendo, quando stavo montando gli episodi. La sua voce fuori campo è lì. Proprio l’altro giorno, l’ho vista, stava andando in bicicletta dalla sua roulotte quindi lei è molto presente, e penso che mi abbia davvero aperto la strada, ad esempio, avendo l’opportunità di dirigere e questo meraviglioso episodio. Siamo una serie con un cast così corale.”

E Grey’s Anatomy proseguirà oltre. La ABC ha di recente rinnovato il medical drama per una ventesima stagione. C’è da chiedersi comunque fino a che punto si potrà andare avanti, dato che negli ultimi anni sono doversi gli attori che hanno mollato la serie tv.

