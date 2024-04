Il colosso di Seul ha introdotto il Super HDR con il Samsung Galaxy S24. Si tratta di una nuova funzionalità in cui le immagini e i video girati sul device vengono catturati nel nuovo formato Super HDR (basato sul formato Ultra HDR di Google). Le persone speravano che la funzionalità arrivasse anche ai vecchi telefoni di fascia alta con l’aggiornamento alla One UI 6.1, ma non sembra che ciò accada. Sebbene la maggior parte delle funzionalità di intelligenza artificiale e intelligenza artificiale generativa del Samsung Galaxy S24 siano state rilasciate sulla serie Samsung Galaxy S23, Z Flip 5, Z Fold 5 e Tab S9 con l’aggiornamento alla One UI 6.1, il Super HDR è mancato dopo l’aggiornamento. Quando le persone hanno chiesto se la funzionalità Super HDR arrivasse sui vecchi telefoni Galaxy con un futuro aggiornamento software, il moderatore del forum ufficiale ha confermato che la funzionalità sarà limitata al Samsung Galaxy S24.

Come riportato da “SamMobile“, questa funzionalità non sarà disponibile sui vecchi telefoni Galaxy, anche se dispongono di fotocamere di fascia alta e schermi OLED con HDR. A quanto pare, la funzionalità Super HDR deve essere supportata dal processore e dallo schermo. Riteniamo che i processori utilizzati nella serie Samsung Galaxy S23, Tab S9, Z Flip 5 e Z Fold 5 possano supportare Super HDR, poiché anche i telefoni di fascia media come i Samsung Galaxy A35 e A55 supportano questa funzionalità. Tuttavia, per portare l’opzione sui telefoni esistenti, il produttore asiatico potrebbe dover apportare modifiche significative alla pipeline di elaborazione della fotocamera. Pertanto, la società sudcoreana potrebbe non essere disposta ad apportare modifiche così enormi ai telefoni più vecchi.

Google ha introdotto la funzionalità Ultra HDR con Android 14 e il colosso di Seul ha utilizzato tale funzionalità per creare Super HDR. Con questa funzione, immagini e video vengono catturati in formato Super HDR. Questi file possono essere visualizzati in HDR sul display del telefono (nell’app Galleria) e possono anche essere condivisi in formato Super HDR sui siti Web di social media (come Instagram). Grazie alla sua natura HDR, le scene hanno colori più profondi ed una gamma dinamica più ampia: ciò offre maggiore immersività quando guardi immagini e video HDR su uno schermo compatibile con HDR.

