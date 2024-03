C’è tanto entusiasmo attorno al Samsung Galaxy S23, in seguito al rilascio dell’aggiornamento ottimizzato sulla nuova interfaccia One UI 6.1. Come riportato da settimane da tanti addetti ai lavori, infatti, il pacchetto software ha avuto il grande merito di portare su questa serie le funzioni relative all’intelligenza artificiale che abbiamo imparato a conoscere tramite i recenti Samsung Galaxy S24. Certo, qualche anomalia c’è, stando alle informazioni emerse proprio in queste ore, stando anche ai nostri contributi, ma il passo in avanti fatto dai modelli lanciati sul mercato nel 2023 appare evidente a tutti.

Aumentano i dubbi sulla ricarica veloce per Samsung Galaxy S23 dopo l’uscita dell’aggiornamento con One UI 6.1

Tra gli aspetti che vanno sicuramente migliorati dal produttore coreano attraverso il rilascio degli aggiornamenti in programma nei prossimi mesi, abbiamo senza ombra di dubbio le prestazioni collegate alla ricarica veloce per i vari Samsung Galaxy S23. Già, perché dopo la dopo la distribuzione di One UI 6.1 non sono isolate le segnalazioni da parte di coloro che mostrano scetticismo sulla tenuta della funzione. Possibile che tutto si stabilizzi automaticamente nel corso delle prossime settimane, ma la questione è comunque abbastanza calda in queste ore.

Come evidenzia SamMobile, in queste ore molte persone si sono lamentate sui social del fatto che il proprio Samsung Galaxy S23 si sarebbe ricaricato ad una velocità più lenta e con un wattaggio inferiore dopo l’aggiornamento a One UI 6.1. Dai primi test sul campo, risulta che lo smartphone si carica a circa 20 W, vale a dire a circa 5 W in meno rispetto a quanto affermato da Samsung. Tuttavia, in alcune circostanze il telefono è arrivato a caricarsi anche a 25 W, soprattutto quando la batteria è molto scarica.

Prestazioni in linea con quanto registrato coi Samsung Galaxy S23 quando erano fermi a One UI 6.0, ma ciò non toglie che la situazione sia da monitorare.

Continua a leggere su optimagazine.com