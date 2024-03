Il colosso di Seul ha appena rilasciato la One UI 6.1, la stessa versione della One UI offerta dalla serie Samsung Galaxy S24, su molti smartphone e tablet di fascia alta. Come potete immaginare, anche i dispositivi della serie Samsung Galaxy S23 sono nell’elenco. Tuttavia, c’è un problema, anche se non troppo rilevante: la One UI 6.1 non offre una funzionalità sulla linea di smartphone Samsung Galaxy S23 che assicura sui dispositivi della serie Samsung Galaxy S24, ovvero l’opzione Photo Ambient Wallpaper.

Photo Ambient Wallpaper offre varie animazioni sulla schermata di blocco e sulla schermata iniziale in base al tempo ed all’ora. Ad esempio, se fuori nevica, la funzione mostrerà la neve in primo piano sullo sfondo. Questa è una delle funzionalità più piccole, ma comunque sfiziose, della One UI 6.1. Sfortunatamente, non potrete ottenerla sul vostro Samsung Galaxy S23 o su qualsiasi dispositivo su cui il produttore asiatico ha rilasciato la One UI 6.1 quest’oggi.

L’aspetto positivo è che la One UI 6.1 per il Samsung Galaxy S23 offre la funzionalità di sfondo generativo del Galaxy S24. Come suggerisce il nome, può generare sfondi personalizzati, in base alla combinazione di parole chiave predefinite selezionate dall’utente. Avrete la possibilità di accedere a questa funzione premendo a lungo la schermata iniziale e accedendo a “Sfondo e stile > Cambia sfondi > Creativo > Generativo“. Come potete vedere, si tratta di un’opzione davvero interessante, che in qualche modo mitiga l’assenza dell’altra funzione di cui vi abbiamo parlato ad inizio articolo (di cui si può anche fare a meno, a dire il vero, anche se resta comunque molto carina da vedere). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso sono a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com