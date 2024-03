Il Samsung Galaxy S24 utilizza un sensore di impronte digitali leggermente più nuovo e più veloce. I primi video di smontaggio lo hanno rivelato e possiamo confermare che sbloccare il dispositivo utilizzando il sensore di impronte digitali è un’esperienza incredibilmente veloce, non solo grazie al sensore, ma anche all’interfaccia utente ed alla pazzesca funzionalità del telefono. Sbloccare qualsiasi telefono della serie Samsung Galaxy S24 con l’impronta digitale è un gioco da ragazzi. Dovreste già saperlo se avete utilizzato uno degli ultimi flagship del produttore asiatico anche solo per un giorno. Il processo sembra veloce come sul Galaxy S23, se non più veloce. Questo dovrebbe bastare per soddisfare anche gli utenti più esigenti.

Come riportato da “SamMobile“, per quanto veloce possa essere, vale la pena notare che il sensore di impronte digitali della serie Galaxy S24 non è il re dei telefoni Galaxy. Siamo spiacenti di deludervi, ma l’altra linea di telefoni premium Samsung lo fa più velocemente. I dispositivi pieghevoli Samsung, come i Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5, possono essere sbloccati ancora più velocemente utilizzando il lettore di impronte digitali. Questi telefoni pieghevoli non utilizzano la stessa tecnologia della gamma Samsung Galaxy S24. Tali device sono dotati di lettori di impronte digitali ad ultrasuoni integrati nel display, mentre le linee Galaxy Z Fold e Z Flip utilizzano la tecnologia di lettura capacitiva delle impronte digitali meno sofisticata, ma più affidabile e solitamente più veloce. Intendiamoci, non si tratta tanto di una scelta quanto di un effetto collaterale del design pieghevole di Samsung. Incorporare il sensore capacitivo di impronte digitali nel pulsante laterale è una scelta migliore per i telefoni pieghevoli a doppio schermo dell’azienda sudcoreana.

Il colosso di Seul potrebbe cambiare marcia e portare sensori di impronte digitali in-display basati su ultrasuoni sui futuri modelli Z Flip e Z Fold. Il campo di gioco sarà, quindi, uguale per tutti i telefoni premium, ma fino ad allora la serie Samsung Galaxy S24 è solo la seconda più veloce. Nel caso ve lo stiate chiedendo, anche i dispositivi a basso costo come i Samsung Galaxy A05s, A15 e A25, dotati di sensori di impronte digitali montati lateralmente, hanno il potenziale per sbloccarsi più velocemente della serie Samsung Galaxy S24. Tuttavia, dato il loro hardware a basso costo, sono lontani dai telefoni Samsung più veloci (la rapidità dei loro sensori capacitivi può essere frenata da animazioni lente dell’interfaccia utente e rallentamenti delle prestazioni). Pertanto solo i Galaxy Z Fold e Flip possono davvero affrontare la sfida in modo affidabile e mantenere la corona.

Continua a leggere su optimagazine.com