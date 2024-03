Come Aria è il nuovo singolo di Massimo Pericolo, ennesimo estratto dal terzo album Le Cose Cambiano con il quale il rapper si è ripreso la scena e ha raccontato il suo profondo cambiamento. Con questo brano il rapper sviluppa una serie di diapositive che raccontano tante storie di tante persone che hanno vinto la loro sfida contro le difficoltà dell’esistenza.

Come Aria è una promessa: “Se tu ci sei per me, io ci sono per te, cammineremo insieme“ perché “vengo dal tuo stesso niente”. Così Massimo Pericolo prende le distanze da ostentazioni e dissing che spesso compaiono nei test rap come una spezia o una sfida da raccogliere. Qui Vane sfoglia l’album dei ricordi e ci racconta i suoi trascorsi, la sua gente e ci propone dei modelli genuini, salvandoci dalla narrazione stereotipata che è tipica di influencer e content creator.

Come già detto, Le Cose Cambiano è il terzo album di Massimo Pericolo. Anticipato dalla title-track e Straniero, il disco ci presenta un Alessandro Vanetti – questo il suo nome di battesimo – “più concentrato, più lucido e più in pace“, ma soprattutto distante da tutti confessando di assumere Xanax per curare l’ansia e non certo per capriccio.

Così Alessandro mette sul piatto le sue debolezze e le trasforma in punti di forza, elementi di identità che non deve per forza dipendere dalla moda del momento. Soprattutto, Le Cose Cambiano ci fanno scoprire l’Alessandro dietro il rapper, specialmente in tracce come Ciao Frate, Senza Di Me e Totoro 2.

E allora va, penso ad un fra’ cosa farà

Senza la mentalità che serve per fare le scelte

Non saran diverse da quelle che fa

Non è una star, non fa la SPA, lui fa lo spacciatore

So che voleva fare il calciatore

E ora corre come un campione della Serie A

Quanto è bella l’Italia, quanto si mangia, quanto si balla

Quanto è avanti Milano, tutti quei party, tutta sostanza

Se penso a quanti siamo, un po’ fuori mano, a me viene l’ansia

A noi che manco quest’anno andiamo in vacanza

Restiamo in piazza a fare i maranza

Solo una chance, o fare il bravo o fare braquage

Selvaggio più di un orango, più di un macaco sopra a un Macan

Neanche un milione compra l’onore

Ma può comprarti un diverso tenore

Paghi l’errore di un genitore

Ma ogni mio bro sarà un padre migliore

Come Jared, come Hamza

Con le strade, come mamma

Come sangue, come carne

Come pane, come aria

Come manca quell’estate

Solo il mare e una canna

Senza pare nel locale

Lei mi piace come balla

E chi sei, chi sei, chi sei?

Chi sei, chi sei, chi sei?

Sto solo coi miei, coi miei, coi miei

Coi miei, coi miei, coi miei

Se tu ci sei per me, io ci son per te

Cammineremo insieme

C’è qualcosa in me che rivedo in te

Vengo dal tuo stesso niente

La police che mi ferma di nuovo

Ma non è mica per farsi la foto

Il mio brodie che vende la coco

Perché dopo il Covid non c’è più lavoro

Comportati bene, figliolo

Dicono “è meglio” ma è meglio per loro

Se non so cosa scrivere, scrivo un destino più bello del loro

Sono cresciuto ma l’unico aiuto è da me che l’ho avuto

Né dallo Stato né da nessuno

Dice “non ho un futuro se spaccio o se rubo

Ma nemmeno se studio, quindi fanc*lo”

Come Jared, come Hamza

Con le strade, come mamma

Come sangue, come carne

Come pane, come aria

Come manca quell’estate

Solo il mare e una canna

Senza pare nel locale

Lei mi piace, come balla

E chi sei, chi sei, chi sei?

Chi sei, chi sei, chi sei?

Sto solo coi miei, coi miei, coi miei

Coi miei, coi miei, coi miei

Se tu ci sei per me, io ci son per te

Cammineremo insieme

C’è qualcosa in me che rivedo in te

Vengo dal tuo stesso niente