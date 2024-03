I Rammstein sono stati accusati di plagio da un duo synthwave francese. Secondo questi ultimi, chiamati Ninja Cyborg, il sestetto di Berlino avrebbe copiato il brano Deutschland dalla loro canzone The Sunny Road, specialmente nel riff del sintetizzatore.

I Rammstein accusati di plagio

Questa storia dei Rammstein accusati di plagio, in realtà, va avanti da tanto tempo. The Sunny Road dei Ninja Cyborg è uscita nel 2018, mentre Deutschland nel 2019. Tuttavia, penalizzati dalla scarsa fama, i Ninja Cyborg si sono ritrovati dalla parte del colpevole almeno da parte dei fan della band di Till Lindemann.

Sui social, infatti, il pubblico dei Rammstein ha ripetutamente accusato il duo francese di aver copiato la band tedesca. Per questo i due componenti Marc Botté e Martin Antiphon nel 2021 hanno deciso di passare per le vie legali. In primo grado la loro istanza è stata respinta, e il gruppo ha fatto ricorso in appello.

L’esperto: “È un plagio oltre ogni dubbio”

Nel 2022 il Tribunale di Parigi ha nominato un perito, Richard Dubugnon, con l’incarico di risolvere l’enigma. Nel suo report, comunicato da Euro DayFR e riportato su PHI Avocats, Dubugnon sostiene che tra Deutschland e The Sunny Road ci sarebbero “troppe somiglianze”, dunque “senza dubbio” i Rammstein sarebbero responsabili del plagio.

Il duo francese ha dichiarato:

“Vogliamo che questo pezzo sia riconosciuto come nostro e che non passiamo più la nostra vita come artisti a giustificarci continuamente”.

La prossima udienza è fissata al 10 aprile. Per il momento la band tedesca non ha rilasciato alcuna dichiarazione, né sui canali social del duo francese sono comparse note per commentare la vicenda. Lasciamo a voi il giudizio, allegando le due canzoni oggetto della discordia.

