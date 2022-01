Domanda decisamente scomoda: quali sono i più grandi successi dei Rammstein? Dopo i Kraftwerk probabilmente proprio loro hanno contribuito a sdoganare la lingua tedesca nella musica mainstream, coniugando alla perfezione i fasti della techno con le chitarre monumentali del metal. Un merito che va riconosciuto in ogni singolo elemento, in particolare per le chitarre militaresche di Richard Kruspe, la presenza scenica di Till Lindemann e le genialità elettroniche di Christian “Doktor Flake” Lorenz. Negli anni hanno esplorato il tanz metal attraverso l’industrial e la neue deutsche härte, senza mai perdere fibra.

Du Riechst So Gut (1995)

Pubblicato in due versioni, una nel ’95 e una nel ’98, Du Riechst So Gut è tra i brani più richiesti in scaletta ed è tratto dal primo disco Herzeleid (1995). Il testo è ispirato al libro Il Profumo di Patrick Süskind.

Herzeleid Herzeleid

Rammstein

Du Hast (1997)

Techno-metal splendidamente violento e martellante: Du Hast è forse la quintessenza dello spirito dei Rammstein con il rullante di Christoph Schneider sempre in battere e un video ispirato a Le Iene di Quentin Tarantino.

Sehnsucht [Copertine Assortite] ATTENZIONE: Il prodotto è disponibile in vari copertine. Non siamo in...

Audio CD – Audiobook

Feuer Frei! (2002)

Feuer Frei! fa parte di Mutter (2001) ed è il brano che scatena il pogo in ogni concerto dei Rammstein. Il brano fa anche parte della colonna sonora del film xXx nel quale la band berlinese si esibisce nelle prime scene.

Mutter Music

Universal Music

Amerika (2004)

Con Amerika i Rammstein puntano il loro dito severo contro la globalizzazione, e lo fanno con ironia pungente anche nel video ufficiale: cinesi dal look rockabilly, Babbo Natale che regala Coca Cola ai bambini africani, arabi che indossano le Nike e scetticismo sullo sbarco sulla Luna.

Reise, Reise Audio CD – Audiobook

Universal Music (Publisher)

Deutschland (2019)

Deutschland è il singolo che ha suggellato il grande ritorno dei Rammstein sulle scene: anche in questo caso la band di Lindemann lancia un video di forte impatto nel quale ripercorre la storia della Germania, anche nei suoi capitoli più bui.