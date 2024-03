Stanno venendo alla luce in queste ore alcune voci preoccupanti in merito al fantomatico malore di Ezio Greggio, considerando il fatto che il presentatatore televisivo si ritrova al centro di una bufala. Non si segnalano notizie ufficiali in merito a problemi di salute ed è questo il presupposto dal quale occorre partire oggi 28 marzo. Insomma, dopo le dovute rassicurazioni del caso, occorre concentrarsi sull’origine di questi post, che molto spesso nascono per generare visualizzazioni a siti che vengono poi linkati tra i commenti di questi contenuti

Come nasce oggi la bufala sul malore di Ezio Greggio tra gli utenti italiani che lo apprezzano

Come i lettori più attenti sicuramente sanno, non si tratta della prima volta che il noto conduttore si ritrova al centro di voci simili, visto che alcuni anni fa si parlava addirittura del suo decesso, come si nota all’interno del nostro database. A proposito della fake news di fine marzo, per ora sappiamo che si è diffusa principalmente attraverso Facebook e WhatsApp. Anche se ho avuto modo di individuare specifici riferimenti in merito soprattutto su TikTok. La notizia, accompagnata da titoli preccupanti in stile “ultimo saluto” o “riposa in pace”, ha creato non poco scompiglio all’interno delle piattaforme citate in precedenza.

In particolare, l’indiscrezione sul finto malore di Ezio Greggio ha attirato l’attenzione di molti utenti che l’hanno condivisa senza verificarne la fonte, come spesso avviene in circostanze simili. Le bufale possono avere un impatto negativo sulla vita delle persone. In questo caso, la fake news del malore di Ezio Greggio ha causato preoccupazione ai suoi fan e familiari. Ecco perché, come riportiamo da sempre, è molto importante non condividere notizie senza prima verificarne la fonte.

Nessun malore di Ezio Greggio da mettere in evidenza oggi 28 marzo, dunque, dopo il check che abbiamo effettuato in mattinata.

Continua a leggere su optimagazine.com