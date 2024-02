Stanno circolando numerosi post sui social, tramite i quali si parla con una certa preoccupazione della possibile malattia di Fiorello. Viene citata, a tal proposito, un’intervista in cui il comico avrebbe parlato del tumore che, in apparenza, potrebbe avere serie conseguenze anche per il suo futuro professionale. Cerchiamo di approfondire la questione, soprattutto per gettare acqua sul fuoco, considerando che di recente si è parlato di lui soprattutto per il contributo dato durante il Festival di Sanremo, come abbiamo avuto modo di constatare tramite il nostro ultimo articolo che lo ha menzionato.

Del tutto fuori contesto la presunta malattia di Fiorello: nessun tumore di cui parlare oggi

Per quale motivo nel nostro articolo di oggi parliamo della totale decontestualizzazione per la malattia di Fiorello? Sostanzialmente, nessun tumore segnalato oggi, in quanto la voce ha preso piede alla luce di un’intervista rilasciata anni fa dal diretto interessato. In quel frangente, infatti, Fiorello ha fatto presente che gli era stato diagnosticato un melanoma “nelle parti bassi”. Ovviamente, ci ha scherzato su, sia per la collocazione del “male”, per fortuna messo alle spalle, sia per come andò la visita in cui venne a galla tutto.

A prescindere dal modo in cui la vicenda viene raccontata, è fondamentale far presente a tutti che la malattia di Fiorello sia ormai alle spalle, al punto che da quel momento non ha avuto ulteriori problemi. Come sempre accade in queste circostanze, abbiamo chi cerca di sfruttare la situazione per creare post acchiappaclick. In particolare, la foto del personaggio famoso viene associata ad un testo tipo “il tragico annuncio”, attirando in questo modo l’attenzione degli utenti.

Occhi aperti quando vi imbattete in contenuti simili, come osservato oggi a proposito della fantomatica malattia di Fiorello. Anche a voi è capitato di leggere post simili?

