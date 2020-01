Un gioco di parole su Ezio Greggio morto alimenta la bufala del martedì

Un odioso gioco di parole da parte di una testata online, per dare a tanti utenti la sensazione che si stesse diffondendo la notizia di Ezio Greggio morto. Questo quanto avvenuto nel corso delle ultime ore, con il noto presentatore TV che, tra la altre cose, ha vissuto giorni difficili per la scomparsa di un amico, l’ex calciatore Anastasi, al punto da essere presente anche al suo funerale nella giornata di ieri. A conti fatti, siamo al cospetto di una bufala, come avvenuto lo scorso mese di settembre con Gigi Simoni.

Come nasce la bufala su Ezio Greggio morto

Scendendo nel dettaglio, è possibile risalire al modo in cui sia nata la bufala di Ezio Greggio morto. Un sito, infatti, sfruttando la notizia del decesso di Anastasi e la contestuale presenza del presentatore in occasione dell’ultimo saluto a quello che è stato un grande attaccante della Juventus e della Nazionale italiana, ha deciso di utilizzare il seguente titolo per il proprio articolo: “La morte di un grande sportivo: Ezio Greggio, ‘Era malato di Sla‘”.

Chiaro che, prendendo alla lettera questo testo, si potrebbe capire a fatica che non si possa parlare di Ezio Greggio morto. Altrettanto vero che la particolare struttura di queste frasi possano indurre in errore i lettori, mai come in questo caso giustificati nella loro cattiva interpretazione. Un modo furbo per attirare visite, tramite coloro che, in preda alla preoccupazione, hanno pensato effettivamente che il noto volto della TV italiana avesse perso la vita nel corso delle ultime ore.

E invece nulla di tutto questo. Ezio Greggio morto rappresenta soltanto una bufala, creata in modo consapevole da chi ha pensato ad un titolo “clickbait”, tanto per usare un termine che appartiene al gergo di questo mondo. Il presentatore sta bene e si è limitato a partecipare al funerale di Anastasi.