Incastrati 3 non ci sarà: la serie tv di Ficarra e Picone si conclude il 28 marzo con gli ultimi episodi della seconda stagione. Dopo la prima parte, in onda martedì 26 marzo, stasera vedremo i restanti tre episodi.

Incastrati 2 comincia laddove era finita la prima stagione: Salvo e Valentino sono in pericolo di vita. I nostri due “eroi” si ritrovano, ancora, incastrati e intrappolati in una serie di vicende all’interno delle quali è arduo districarsi senza ferire i sentimenti delle persone che amano. A complicare le cose una sequenza infinita di colpi di scena e novità tra cui un duplice omicidio dietro il quale si nasconde un uomo misterioso, l’ingresso in scena di malavitosi stranieri, le complesse indagini sul “caso dell’omicidio Gambino” che non trovano soluzioni, i rapporti di coppia sempre più burrascosi fra Salvo, Valentino e le rispettive compagne.

Cosa accadrà in questi tre episodi conclusivi? Di seguito le anticipazioni.

Nella casa di campagna dove si nascondono Padre Santissimo e Tonino arrivano a sorpresa altri due mafiosi, Primo Sale e Stoccafisso, pronti ad indagare anche loro sul “caso Gambino”. La polizia fa scattare una mega operazione per catturare il capomafia, ma il covo segreto è vuoto e gli indizi lasciano supporre che la signora Antonietta sia stata uccisa. Salvo e Valentino suggeriscono al Procuratore un piano per scoprire il nascondiglio di Tonino e Padre Santissimo. La giustizia finalmente trionferà o i due mafiosi riusciranno di nuovo a farla franca?

Nel cast, oltre a Ficarra e Picone, tornano: Marianna Di Martino nei panni di Agata Scalia; Anna Favella interpreta Ester; Tony Sperandeo è Tonino Macaluso, detto “Cosa Inutile”; Maurizio Marchetti è il Portiere Martorana/Padre Santissimo; Mary Cipolla è la Signora Antonietta; Domenico Centamore è Don Lorenzo, detto “Primo Sale”; e Sergio Friscia interpreta Sergione.

Incastrati 3 non si farà. Nonostante l’ottimo riscontro da parte del pubblico (e i complimenti di Netflix stesso, quando arrivò nel 2022), una terza stagione è da escludere. Del resto, il finale del secondo ciclo di episodi è chiuso, quindi non implica nessun seguito. Il duo comico ha infatti spiegato di aver concepito la serie tv come un progetto di due stagioni, aggiungendo di aver voluto “sperimentare” anche sul piccolo schermo.

Incastrati 2 vi aspetta su Canale5 stasera dalle 21:30.

