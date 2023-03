Ci risiamo: con Incastrati 2 su Netflix, Ficarra e Picone si ritrovano di nuovo coinvolti con la mafia (loro malgrado). Nella seconda e ultima stagione, che abbiamo avuto modo di guardare in anteprima, il duo di comici siciliano conferma il detto: squadra che vince non cambia.

Il mix di comedy e thriller funziona e continua a piacere anche in questi sei nuovi episodi (nonché quelli conclusivi), che ripartono da dove si era interrotta la prima stagione, facendo, però, un opportuno passo indietro. Ciò è necessario per dare uno sguardo alle vite dei due protagonisti, Salvo e Valentino, e capire come sono cambiate. Il primo si è separato da Ester (Anna Favella), anche se non l’ha mai dimenticata – e la cosa è reciproca; il secondo è fidanzatissimo con il vicequestore Agata Scalia (Marianna di Martino) e sono prossimi alla convivenza (mamma di Valentino e Robertino, figlio di lei, permettendo).

Tornano i “villain” della serie, Tony Sperandeo nei panni di Tino Macaluso “Cosa Inutile”, accompagnato da Maurizio Marchetti nel ruolo di Padre Santissimo, che metteranno a dura prova i nostri due protagonisti non solo nel cercare di salvarsi la vita, ma anche nelle questioni di cuore e delle rispettive famiglie. Il personaggio di Sergione, giornalista d’assalto interpretato da Sergio Friscia, ha più spazio nella stagione e non si limita ad essere una figura di passaggio (come accadeva nella prima stagione), così come la signora Antonietta (Mary Cipolla), la madre di Valentino ed Ester.

A questo si aggiungono colpi di scena alla fine di ogni episodio; un duplice omicidio. Senza contare che l’assassino di Alberto Gambino (di cui scopriamo qualcosa in più) è ancora senza nome. L’unica nota stonata è l’ingresso dei malavitosi messicani, che non aggiungono nulla di nuovo alla storia.

Incastrati 2 su Netflix non rinnova la formula vincente della prima stagione perché non ne ha bisogno. Anzi, la riconferma: Ficarra e Picone, con il loro stile fresco e pulito, dimostrano che la comicità all’italiana si può ancora fare, senza essere volgare né scadere in luoghi comuni.

Incastrati 2 su Netflix è disponibile dal 2 marzo con tutti i sei ed ultimi episodi.

