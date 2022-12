C’è Il Primo Natale su Canale5, il comico e surreale viaggio nel tempo con le solite risate garantite da Ficarra e Picone. Dopo la serie tv Incastrati, la rete Mediaset punta ancora sulla coppia campione di risate per raccontare una storia inedita e originalissima.

La trama de Il Primo Natale su Canale5, in onda stasera 21 dicembre, vede Salvo, ateo convinto, ladro che vive a Palermo ed è specializzato in furti di opere d’arte sacra, incrociare la sua strada con padre Valentino, un prete di provincia, precisamente di Roccadimezzo Sicula, estremamente devoto alla tradizione del presepe.

Alla vigilia delle festività natalizie, Salvo tenta di impadronirsi di un’altra reliquia, proprio nella Chiesa di don Valentino, portando a termine la missione. Dopo aver scoperto il furto, il prete non può che fiondarsi alla ricerca del mascalzone ma, per una strana magia, entrambi si ritroveranno catapultati nella Palestina di duemila anni fa. Ovvero nell’epoca del dominio dell’Imperatore romano Augusto e del perfido reggente locale Erode, proprio pochi giorni prima della nascita di Gesù Cristo.

Nel cast de Il Primo Natale: Salvatore Ficarra nei panni di Salvo; Valentino Picone è don Valentino; Massimo Popolizio è Erode; Roberta Mattei è Rebecca; Giacomo Mattia è Isacco; Giovanna Marchetti è Sara; Giovanni Calcagno è il capo dei rivoltosi; Gianni Federico è Giuseppe; e Grace Ambrose interpreta Noa.

Ficarra e Picone, oltre a recitare, hanno diretto il film, curato il soggetto e scritto la sceneggiatura.

Le scene iniziali de Il Primo Natale sono state girate presso l’acropoli di Civitavecchia di Arpino e all’interno della chiesa di San Vito martire. La location principale, quella dove si svolge gran parte del film ambientato nella Palestina dell’era cristiana, è stata invece girata in Marocco. Altre scene aggiuntive sono state realizzate in Italia, a Sora e Arpino, in provincia di Frosinone.

Continua a leggere su optimagazine.com