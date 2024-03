Ficarra e Picone tornano con Incastrati 2. Dopo il successo su Netflix, il duo comico siciliano sbarca su Canale5 con la seconda stagione della serie tv che li ha visti protagonisti sulla piattaforma di streaming.

I sei episodi verranno distribuiti in due serate distinte sulla rete Mediaset; i primi tre andranno in onda martedì 26 marzo; i restanti tre, giovedì 28 marzo, per una maratona televisiva.

Incastrati 2 comincia laddove era finita la prima stagione: Salvo e Valentino sono in pericolo di vita. I nostri due “eroi” si ritrovano, ancora, incastrati e intrappolati in una serie di vicende all’interno delle quali è arduo districarsi senza ferire i sentimenti delle persone che amano. A complicare le cose una sequenza infinita di colpi di scena e novità tra cui un duplice omicidio dietro il quale si nasconde un uomo misterioso, l’ingresso in scena di malavitosi stranieri, le complesse indagini sul “caso dell’omicidio Gambino” che non trovano soluzioni, i rapporti di coppia sempre più burrascosi fra Salvo, Valentino e le rispettive compagne.

Anche questa nuova stagione sarà sempre in bilico fra la comicità tipica di Ficarra&Picone e i codici canonici del genere thriller su cui è basata tutta la serie.

Nel cast tornano: Marianna Di Martino nei panni di Agata Scalia; Anna Favella interpreta Ester; Tony Sperandeo è Tonino Macaluso, detto “Cosa Inutile”; Maurizio Marchetti è il Portiere Martorana/Padre Santissimo; Mary Cipolla è la Signora Antonietta; Domenico Centamore è Don Lorenzo, detto “Primo Sale”; e Sergio Friscia interpreta Sergione.

“Gli americani fanno ancora film di cowboy dopo 170 anni e noi non possiamo parlare di una cosa che è ancora viva? Dobbiamo parlarne“, ha dichiarato Ficarra quando è stato intervistato da TV Sorrisi e Canzoni in merito alla serie tv.

“Vero è, Salvo. Per non dire di tutte le volte che gli americani sono sbarcati in Normandia nei film e continuano a farlo, pensando che devono liberare l’Europa”, si è accodato Picone.

Incastrati 2 vi aspetta su Canale5 stasera e giovedì dalle 21:30.

