Sono terminate in questi giorni le riprese della miniserie evento RAI Giacomo Leopardi – Vita e amori del Poeta di Sergio Rubini, prodotta da Rai Fiction con IBC Movie di Beppe Caschetto e Rai Com. La fiction, che andrà in onda su Rai1, racconterà la vicenda umana e storica del grande poeta Giacomo Leopardi, non solo letterato ma anche filosofo, pensatore politico, uno dei massimi esponenti della cultura italiana di tutti i tempi.

Si tratta di una grande produzione televisiva in costume, ambientata e girata tra Recanati, le Marche terra di origine, Bari e la Puglia, nonché Mantova, Torino, Roma, Napoli e Bologna. La miniserie parla alle nuove generazioni, portando in scena un ritratto inedito pur storicamente coerente di Giacomo Leopardi. Un formidabile genio, in grado di incendiare con i suoi versi non soltanto passioni amorose ma anche ideali politici. Uomo libero e avverso al compromesso, che ha sfidato il suo tempo, l’invasore austriaco, la Chiesa e gli stessi fondatori del nascente stato italiano.

Giacomo Leopardi – Vita e amori del Poeta di Sergio Rubini sarà composta da 2 puntate da 100 minuti. Nel corso della storia scopriremo passione, amore, storia e politica attraversando la tumultuosa Italia di inizio ‘800. Nei panni di Giacomo Leopardi ci sarà Leonardo Maltese, già apprezzato in “Rapito” di Marco Bellocchio e ne “Il Signore delle Formiche” di Gianni Amelio, per i quali ha vinto il Premio Guglielmo Biraghi ai Nastri D’Argento 2023.

Il cast corale si arricchisce con: Alessio Boni, nel ruolo dell’austero padre, il Conte Monaldo Leopardi; Valentina Cervi interpreta la madre Adelaide Antici; Cristiano Caccamo nelle vesti dell’amico di una vita Antonio Ranieri; Alessandro Preziosi nel ruolo di Don Carmine, attraverso cui scorre il racconto dell’intera storia; Fausto Russo Alesi nella parte del mentore Pietro Giordani; e Giusy Buscemi ad interpretare l’amata Fanny Targioni Tozzetti, emblema dell’amore irraggiungibile, magnificato nei suoi versi eterni.

