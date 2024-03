I prossimi pieghevoli di punta di Samsung potrebbero portare batterie più grandi rispetto ai loro predecessori, ma non essere dotati di un aggiornamento nella velocità di ricarica. I Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6 hanno ricevuto un’importante certificazione in Cina che elenca entrambi i telefoni con il caricabatterie da 25W. Quel caricabatterie porta il numero di modello EP-TA800 ed è il caricabatterie standard da 25W testato dalle autorità di regolamentazione per ogni smartphone e tablet Galaxy che supporta la ricarica a 25W.

Come riportato da “SamMobile“, tuttavia, solo perché la certificazione menziona un caricabatterie da 25W non significa che 25W sarà la velocità di ricarica massima sui nuovi telefoni. I telefoni Galaxy di punta che supportano la ricarica da 45W sono testati anche con il caricabatterie da 25W e queste certificazioni non sono sempre la conferma definitiva della velocità di ricarica massima di un dispositivo. Detto questo, se quest’anno il produttore asiatico porterà la ricarica da 45W sui suoi dispositivi pieghevoli, è molto probabile che solo il Samsung Galaxy Z Fold 6 la supporterà. Si prevede che il Samsung Galaxy Z Flip 6 avrà la stessa capacità della batteria – 4000mAh – del Galaxy S24, che raggiunge anche il massimo con una ricarica di 25W (solo S24+ e S24 Ultra possono caricarsi a 45W).

Vale anche la pena ricordare che non ci sono prove concrete che il Samsung Galaxy Z Fold 6 verrà fornito con una batteria più grande. In caso contrario, il colosso di Seul potrebbe non dotare nessuno dei modelli del supporto a 45W. L’azienda asiatica è comunque pronta a sorprenderci, soprattutto perché i suoi dispositivi pieghevoli sono rimasti bloccati alla ricarica a 25W sin dal loro inizio. Maggiori informazioni sui Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6 dovrebbero iniziare ad apparire nelle prossime settimane man mano che ci avviciniamo alla seconda metà dell’anno. Il loro lancio ufficiale avverrà all’inizio di luglio, una o due settimane prima rispetto ai Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5.

