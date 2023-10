Laura Pausini a X Factor nel 1° Live per presentare il nuovo disco, Anime Parallele, in uscita venerdì 27 ottobre. Nella serata precedente, giovedì 26 ottobre, l’artista di Solarolo sarà ospite di Sky nella prima puntata dei Live Show di X Factor 2023.

Laura canterà nella prima puntata dal vivo del talent show di casa Sky che prevede un totale di sette puntate in diretta. L’appuntamento è per giovedì 26 ottobre, su Sky e in streaming su NOW.

Pop star internazionale, vincitrice, tra gli altri riconoscimenti, di un Grammy Award, 4 Latin Grammy, un Golden Globe, oltre a una nomination agli Oscar® – presenterà in anteprima sul palco di #XF2023 il suo nuovo disco.

Dopo l’uscita del singolo “Durare” (“Durar” nella versione spagnola e “Durar – uma vida com você” nella versione portoghese in duetto con Tiago Iorc), Laura Pausini sarà infatti sul palco della X Factor Arena alla vigilia dell’uscita di “Anime Parallele” (“Almas Paralelas” nella versione spagnola), disponibile in tutto il mondo da venerdì 27 ottobre, il suo nuovo progetto discografico che racchiude 16 brani di cui un duetto con la figlia Paola, rilasciato a sorpresa. Si intitola Dimora Naturale e ha anticipato di una settimana la pubblicazione del disco.

X Factor 2023 – I Live Show

Sono quattro le squadre di X Factor 2023, ognuna guidata da un giudice. Alla guida dei talenti della nuova edizione del talent show di Sky Uno ci sono Ambra Angiolini, Fedez e Dargen D’Amico oltre all’atteso ritorno di Morgan in giuria.

Il pubblico di Sky Uno ha già assistito alle fasi delle audizioni, ora è giunto il momento degli appuntamenti dal vivo con i Live Show al via il 26 ottobre in diretta. Conduce Francesca Michielin.