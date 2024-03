Le Indagini di Lolita Lobosco 3 va in onda il 25 marzo con la quarta e ultima puntata. Luisa Ranieri veste ancora i panni del personaggio creato dai romanzi gialli di Gabriella Genisi. Un vicequestore donna in un mondo di uomini, Lolita è forte e determinata, senza perdere mai la sua femminilità e la sua abilità nelle indagini.

In questa terza stagione, Lolita sarà colta alla sprovvista da un nuovo amore, che la prende alla sprovvista, dopo aver collezionato tanti fallimenti. Intorno a lei ritroviamo Nunzia (Lunetta Savino) e Carmela (Giulia Lobosco), che decidono di dare una svolta alle loro vite, aprendo un agriturismo insieme a Trifone (Maurizio Donadoni).

Lello (Jacopo Cullin) si prepara molto seriamente al ruolo di padre di due gemelli. Antonio (Giovanni Ludeno) deve fare i conti con Porzia (Claudia Lerro). Marietta (Bianca Nappi) continua a inseguire l’amore e la felicità, ignorando le convenzioni sociali e le apparenze.

Si intitola “Un brutto affare” la quarta e ultima puntata de Le Indagini di Lolita Lobosco 3, di cui vi riportiamo la sinossi:

Un cadavere senza nome emerge dalle acque di un laghetto di campagna. Lolita e i suoi si mettono alla ricerca di un qualsiasi indizio che li avvicini alla soluzione di un caso misterioso che sembra privo di una spiegazione logica. Lolita si butta a capofitto nell’indagine e dà fondo a tutto il suo intuito investigativo, cercando di non pensare all’altra questione che non la fa dormire Anche la relazione con Leon pare incepparsi ma, inaspettatamente, Lolita scopre di avere una preziosa alleata. E di alleati la poliziotta ha un gran bisogno, visti i pericoli che la aspettano proprio nei luoghi che l’hanno vista bambina.

Cosa farà Lolita ora che Angelo è di nuovo a Bari, pronto a testimoniare in tribunale contro gli assassini di Petresine? Forte, intanto, decide di affrontare la sua frattura con Porzia cercando una soluzione per l’aggressività del loro primogenito, mentre Esposito prende confidenza con il suo ruolo di padre. Nunzia scopre, invece, di avere una temibile concorrente in campo sentimentale e non è disposta a perdere.