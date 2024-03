Hilal Altinbilek, l’interprete dell’amata Zuleyha di Terra Amara, potrebbe presto lavorare anche in Italia? Da ormai quasi due anni, il successo della serie turca non accenna a diminuire.

Nonostante i tanti cambi di programmazione, dal daily alla prima serata, Terra Amara continua ad essere una delle produzioni Mediaset più viste su Canale5. L’attrice, protagonista assoluta della dizi, si è raccontata sulle pagine di TV Sorrisi e Canzoni, confessando anche il suo amore per il nostro paese:

“Adoro gli italiani, il loro calore. Sono rimasta incantata da Roma e Firenze. Certo, mi piacerebbe lavorare in Italia”.

La vedremo presto in una fiction Mediaset, intraprendendo così la stessa strada di un altro suo collega, Can Yaman? Non bisogna escluderlo, anche se per il momento Hilal Altinbilek si gode la popolarità nel suo paese. Dopo la fine di Terra Amara, terminata in Turchia nel 2022, l’attrice si è rimboccata le maniche ed è ora protagonista di un’altra serie, Şahane Hayatım, in onda dallo scorso anno.

Quando le è stato chiesto il motivo per cui Terra Amara piace così tanto in Italia, la star e modella turca ha così risposto:

“Penso che il successo potrebbe essere correlato alle somiglianze tra gli italiani e i turchi che sono entrambi popoli mediterranei. E poi gioca molto l’essenza della storia e del progetto”.

Riguardo invece il suo alter ego televisivo, Hilal ha confessato di non avere molto in comune con lei. Eppure ha lavorato molto sul personaggio, cercando di trovare dei punti in comune:

Quando mi sono confrontata con Zuleyha per la prima volta, ho pensato a quanto fosse diversa da me, il mio opposto. Ma trovare i nostri punti in comune e cercare di identificarmi in lei e nella sua storia è diventato il mio obiettivo. È un personaggio con una grande fiducia nel progresso e non ha paura di evolversi, la adoro per il suo coraggio.

Nella speranza di vederla presto in una fiction italiana, bisognerà capire se la sua nuova serie, Şahane Hayatım, arriverà prima o poi anche sui nostri schermi.

